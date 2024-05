Der iranische Präsident Ebrahim Raisi war in der iranischen Grenzprovinz zu Aserbaidschan unterwegs. IMAGO/Iranian Presidency

Teheran – Ein Hubschrauber aus dem Konvoi des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi hat offenbar eine Bruchlandung hingelegt. Auch der Außenminister Hossein Amirabdollahian war Teil der Entourage, berichtete die Nachrichtenagentur Irna. Irna zufolge waren Raisi und Amirabdollahian an Bord des verunglückten Huschraubers. Die Agentur Fars rief zu Gebeten für den Präsidenten auf.

Ein iranischer Beamter sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Leben von Raisi und Hossein seien in Gefahr. "Wir haben immer noch Hoffnung, aber die Informationen, die von der Unfallstelle kommen, sind sehr beunruhigend", wird der Beamte zitiert.

Die iranischen Medien berichteten zuvor widersprüchlich über den Vorfall. Innenminister Ahmed Vahidi bestätigte lediglich, dass ein Hubschrauber aus dem Konvoi des Präsidenten am Sonntag eine Bruchlandung hinlegte. Ob Raisi an Bord des verunglückten Hubschraubers war und ob es Tote oder Verletzte gab, wurde von ihm nicht bekanntgegeben.

Rettungsmannschaften seien unterwegs zum Unfallort, hieß es. Allerdings gäbe es Behinderungen durch widrige Wetterbedingungen. Laut Irna suchen derzeit 16 Rettungsteams nach dem Hubschrauber des Präsidenten.

Staudamm eingeweiht

Die Unfallstelle lag demnach in der Nähe der Stadt Jolfa in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Nordwesten des Iran, etwa 375 Meilen nordwestlich der Hauptstadt Teheran. Raisi war den Berichten zufolge Sonntag früh nach Aserbaidschan gereist, um gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev einen Staudamm am Grenzfluss Aras einzuweihen.

Ebrahim Raisi weihte gemeinsam mit Ilham Aliyev einen Staudamm ein. via REUTERS/Iran's Presidency

Der 63-jährige Raisi ist seit Sommer 2021 der Präsident der Islamischen Republik Iran. (APA, Reuters, red, 19.5.2024)