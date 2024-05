Der Cat 793 speist beim Bergabfahren Energie aus dem Bremsvorgang in den Akku zurück. Caterpillar

Elektromobilität ist nicht auf E-Autos und E-Bikes reduziert, sondern kann auch bei Nutzfahrzeugen sinnvolle Use Cases bieten. In Österreich gelten aktuell etwa Gleisbauarbeiten in Wien als Beispiel, bei welchen die E-Bagger nicht nur leiser arbeiten, sondern auch weniger Feinstaub verursachen als ihre mit fossilen Antrieben ausgestatteten Pendants.

In einer deutlich größeren Kategorie spielt aber der Cat 793: ein elektrischer Truck des Anbieters Caterpillar, der aktuell vom Bergbauunternehmen Vale eingesetzt wird. Das brasilianische Unternehmen Vale baut laut Eigenangabe vor allem Eisenerz und Nickel ab und hat sich zum Ziel gesetzt, die eigenen CO2-Emissionen bis 2030 um 33 Prozent zu reduzieren, bis 2050 sollen sie auf Null sinken, wie das Fachmedium Electrek berichtet. Zum Erreichen des 2030-Ziels will Vale vier bis sechs Milliarden Dollar investieren.

60 km/h

Bei seiner ersten Präsentation im November 2022 bewältigte der Cat 793 eine Strecke von sieben Kilometern. Voll beladen kam der riesige Truck auf eine Geschwindigkeit von rund 60 km/h. Für einen Kilometer bewältigte das Fahrzeug eine Strecke mit rund zehn Prozent Steigung, dies allerdings nur noch mit zwölf km/h.

Daraufhin wendete das Fahrzeug und fuhr wieder bergab, wobei Energie aus dem Bremsvorgang zurück in den Akku gespeist wurde. Anschließend soll der LKW noch genug Energie im Akku gehabt haben, um weitere Strecken zu fahren. Nähere Details bezüglich der Reichweite sind jedoch nicht bekannt.

Meet Caterpillar’s First Battery Electric Large Mining Truck

Caterpillar Inc.

Elektrisch oder Wasserstoff

Von Experten wird ein solcher Einsatz allerdings auch als sinnvoll erachtet, weil das Thema Reichweite in diesem Anwendungsszenario weniger relevant ist. Ein großer Teil der Transporttätigkeit findet auf einem abgegrenzten Areal statt. Jedoch sind Minen tendenziell laute und staubige Orte und bergen ein entsprechendes Risiko, langfristige gesundheitliche Schäden bei den Arbeitern zu verursachen. Der Einsatz von E-Fahrzeugen kann dieses Risiko minimieren.

Alternativ dazu wird mit Unterstützung des US-Energieministeriums aktuell an großen Nutzfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb geforscht. Neben dem Einsatz in Baumaschinen werden hier unter anderem der Schienen- und Schiffsverkehr sowie die Landwirtschaft evaluiert. (stm, 19.5.2024)