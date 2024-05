Nach dem geschafften Klassenerhalt darf sogar noch mit dem Einzug ins Viertelfinale spekuliert werden. AFP/MICHAL CIZEK

Prag – Österreichs Nationalmannschaft hat die erste Chance souverän genutzt und bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Prag vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Sonntag Norwegen mit 4:1 (0:0,3:0,1:1) und holte sich das Ticket für die WM 2025 in Schweden und Dänemark. Peter Schneider (29./PP, 34.) und Dominic Zwerger (29.) sorgten im Mitteldrittel jeweils nach Vorarbeit von Marco Rossi für die Entscheidung. Nun ist sogar das Viertelfinale möglich.

Österreich kann erstmals seit 2018 ohne Druck in das letzte Gruppenspiel gehen und würde mit einem weiteren Erfolg gegen Großbritannien am Dienstag (12.20 Uhr/live ORF Sport +) erstmals seit 21 Jahren die WM in den Top Ten beenden. Es besteht sogar eine Chance auf das Viertelfinale. Österreich hält wie Finnland bei sieben Punkten und ist bei Punktegleichheit vor dem Olympiasieger, der noch auf Dänemark und die Schweiz trifft.

Teamchef Roger Bader musste auf seinen angeschlagenen Kapitän Thomas Raffl verzichten, Ali Wukovits rückte als Flügel in die erste Linie mit seinen Salzburger Teamkollegen Benjamin Nissner und Mario Huber. Im Tor erhielt David Kickert den Vorzug und machte seine Sache wieder sehr gut.

Highlights | Norway vs. Austria | 2024 #MensWorlds

Watch the Game Highlights from Norway vs. Austria, 05/19/2024 Thank you for watching! Stay tuned for the upcoming IIHF Ice Hockey World Championship in May. Make sure to SUBSCRIBE, follow our social channels, and visit our website so that you do not miss any IIHF Worlds 2024

In der für beide Mannschaften so wichtigen Partie war zunächst Vorsicht angesagt. Im ersten Drittel wurden von beiden Seiten kaum Chancen des Gegners zugelassen. Im dritten rot-weiß-roten Powerplay brach die Partie auf.

Schneider traf mit einem Schlagschuss (29.) zur Führung. Nur 40 Sekunden später brachte ein energischer Vorstoß von Zwerger, dessen Passversuch von einem Norweger ins eigene Tor abgelenkt wurde, das 2:0 (29.). Mit seinem fünften Turniertreffer sorgte Schneider (34.) endgültig für beste Stimmung unter den Tausenden rot-weiß-roten Fans in der mit über 16.500 Zuschauern gut gefüllten O2 Arena.

Mit einem starken Penalty-Killing in einer Zwei-Mann-Unterzahl (39./40.) entschärften die Österreicher die Möglichkeit der Norweger, vielleicht doch noch zurückzukommen. Danach ließen sie einige gute Konterchancen aus, Steven Strong traf nur die Stange (49.). Sander Engebraten sorgte mit dem Tor zum 1:3 (54.) wieder für Spannung im Finish. Die beendete Mario Huber mit einem Schuss ins leere Tor (58.). Damit stand der ersten WM-Sieg gegen die Norweger seit 25 Jahren endgültig fest, der mit Standing Ovations auf den Rängen gefeiert wurde. (APA, 19.5.2025)

Ergebnis der Eishockey-WM in Tschechien am Sonntag:

Norwegen - Österreich 1:4 (0:0,0:3,1:1). Prag, 16.565.

Tore: Engebraten (54.) bzw. Schneider (29./PP, 34.), Zwerger (29.), M.Huber (58./empty net)

Strafminuten: 14 bzw. 8.

Norwegen: Haukeland - Johannesen, Solberg; Norstebö, Hansen; Krogdahl, Kaasastul; Engebraten - Zuccarello, Thoresen, Brandsegg-Nygard; Martinsen, Salsten, Pettersen; Steen, Vikingstad, Berg-Paulsen; Ronnild, Ostrem Salsten, Olsen; Bakke Olsen

Österreich: Kickert - Nickl, Heinrich; Wolf, Unterweger; Strong, Maier; Brunner, Stapelfeldt - M. Huber, Nissner, Wukovits; Schneider, Rossi, Zwerger; Ganahl, Baumgartner, Haudum; Thaler, Rohrer, P. Huber