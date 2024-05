Zverev mit Trophäe und Familie. AP/Alessandra Tarantino

Rom – Der Deutsche Alexander Zverev hat das Masters-1000-Turnier in Rom gewonnen und damit eine perfekte Generalprobe für die French Open gefeiert. Der Weltranglisten-Fünfte siegte am Sonntag im Finale des Sandplatz-Events in der italienischen Hauptstadt gegen den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:4,7:5 und holte damit seinen ersten Titel in diesem Jahr.

"Der Sieg bedeutet mir sehr viel. Rom ist ein sehr besonderer Ort für mich", sagte Zverev, der dort bereits 2017 gewonnen hatte. Der Titel am Sonntag war der erste auf Masters-1000-Niveau seit seiner schweren Fußverletzung vor zwei Jahren. "Der Fokus liegt natürlich auf Paris, aber erst einmal genieße ich diesen Sieg." (APA/dpa, 19.5.2024)