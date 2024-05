Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster hat ein bemerkenswertes Urteil über die AfD gesprochen: "weiterhin ein rechtsextremer Verdachtsfall". IMAGO/Rüdiger Wölk

Das Ergebnis dieser Überprüfung ist, angesichts der grünen Turbulenzen, in Österreich beinahe untergegangen. Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz hat in der Vorwoche über die AfD vor Gericht obsiegt. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat geurteilt, dass der Verfassungsschutz die AfD zu Recht als "rechtsextremistischen Verdachtsfall" eingestuft hat. Die Aktivitäten der AfD und ihrer Vertreter dürfen also weiterhin von den Ermittlern beobachtet werden – was seit 2021 ohnehin geschieht.

Das Kräftemessen zwischen den Verfassungsschützern und der rechtsextremen AfD, deren Umfragewerte steil nach oben gehen, ist längst nicht vorbei. Dennoch haben Demokratie und Rechtsstaat in Deutschland einen bemerkenswerten Sieg errungen. Die Demokratie sei eben kein "zahnloser Tiger", hieß es in der Begründung – sie wisse genau, wann sie die Zähne zeigen müsse. Eben im Falle von "verfassungsfeindlichen Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind".

Man fragt sich, ob diese Begründung auch dem österreichischen Verfassungsschutz zu denken gibt. Parallelen zu österreichischen Verhältnissen gibt es. AfD-Spitzen wie Bernd Höcke pflegen immer wieder eine Sprache, die Grenzen des Sagbaren immer weiter ausdehnt. Das kennen wir in Österreich auch.

Recht extreme Parallelen

Höcke spricht vom "lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp"; ein FPÖ-Bundesrat "philosophiert" in Graz vor Schülern darüber, dass Menschen, die Schweinefleisch essen, "nicht dazu neigen, sich in die Luft zu sprengen".

Die AfD unterstützt die "Remigrations"-, sprich: Deportationsfantasien der rechtsextremen Identitären; die FPÖ tut das ebenso.

Die AfD teilt, so steht es im Urteil, deutsche Staatsbürger in Menschen mit und ohne Migrationshintergrund ein. FPÖ-Chef Herbert Kickl träumt davon, österreichische Staatsbürger auszuweisen, wenn sie gegen ein nicht näher definiertes "Heimatrecht" verstoßen und nicht hier geboren sind. Also auch hier wird ein Unterschied gemacht zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.

Zudem betrachtet Kickl die politische Konkurrenz als "Volksverräter" und "Systemlinge", der oberösterreichische FPÖ-Chef und Vizelandeshauptmann Manfred Haimbuchner droht Medien und will sie "Benehmen" lehren.

Ein Rechtsstaat wehrt sich

All das ist auch tendenziell gegen die "freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet". Doch der Verfassungsschutz wird hierzulande vor allem dann aktiv, wenn es gilt, das Land "vor allen Ausprägungen des Extremismus und Terrorismus" zu schützen und "entsprechende terroristisch, ideologisch oder religiös motivierte Kriminalitätsfelder" zu bekämpfen. "Bloß" verfassungsfeindliche Bestrebungen zu haben sorgt – zumindest offiziell – nicht für erhöhte Alarmbereitschaft der Staatsschützer.

Dass die AfD wegen des Münsteraner Urteils nun bei Wählerinnen und Wählern gleich etwas unbeliebter wird, darf zwar bezweifelt werden. Aber vielleicht gibt es manchen zu denken – wer will sich schon zu einer Partei bekennen, die sich am Rande des Rechtsstaats bewegt?

Der deutsche Rechtsstaat hat gezeigt, dass er sich nicht geschlagen gibt, sobald jemand an seinen demokratischen Grundwerten rüttelt. Darüber könnte man in Österreich zumindest einmal nachdenken. (Petra Stuiber, 21.5.2024)