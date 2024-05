Der iranische Präsident Ebrahim Raisi, der am Sonntag gemeinsam mit sechs weiteren Personen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, war im Grunde genommen ein Gescheiterter: Den Zweck seiner Berufung konnte er in den knapp drei Jahren im Amt nicht erfüllen. Religionsführer Ali Khamenei hatte ihn 2021 zum Präsidenten wählen lassen, um einen ruhigen Übergang des Regimes in die Ära nach seinem eigenen Tod zu garantieren. Die Protestwelle, die im Herbst 2022 nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini ausbrach, machte das zunichte. Sie starb im Gewahrsam der Sittenpolizei, nachdem sie die Kopftuchregeln gebrochen hatte.

Gerade dass Raisi versuchte, der iranischen Gesellschaft wieder islamisch-moralische Zügel anzulegen – den Frauen den Hijab –, führte zu Gewalt und Aufstand. Irans Gesellschaft ist gespalten und desillusioniert. War Raisi bereits mit der niedrigsten Wahlbeteiligung, die es je bei Präsidentenwahlen gab, ins Amt gekommen, so sank sie bei den Parlaments- und Expertenratswahlen im vergangenen März weiter. Auch die iranische Wirtschaft liegt am Boden, trotz der neuen Geschäfte mit Russland – Drohnen für den Ukrainekrieg – und eines Kooperationsvertrags mit China, der zu Investitionen im Iran führen sollte.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi besuchte am Tag seines Todes noch den nördlichen Nachbar Aserbaidschan. EPA/STRINGER

Internationale Sanktionen gegen die iranische Wirtschaft werden als Antwort auf die Repression und das sich der Kontrolle entziehende Atomprogramm immer schärfer. Sie könnten zum Tod Raisis beigetragen haben.

Alte Hubschrauber

Die Medienplattform Amwaj berichtet von einem vertraulichen Schreiben an Vizepräsident Mohammed Mokhber im Jahr 2023, in dem dringend der Ankauf zweier russischer Hubschrauber für die Reisen des Präsidenten gefordert wurde. Zu mutmaßlich unsicheren Helikoptern kam bei der Heimreise Raisis von einer Dammeröffnung mit Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew fatales Schlechtwetter.

Für die Außen- und Sicherheitspolitik, damit auch die Atompolitik, war Raisi nicht verantwortlich. Insofern sind keine großen politischen Veränderungen zu erwarten. Auch der mit Raisi verunglückte Außenminister Hussein Amirabdollahian war vor allem Befehlsempfänger und -ausführender ohne eigenes Profil, auch wenn er gute persönliche Kontakte zur Hisbollah pflegte. Da ist sein Nachfolger Ali Bagheri-Kani gewichtiger.

Außer Raisi und Amirabdollahian war auch der Gouverneur der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan, Malek Rahmati, sowie der Freitagsimam der Provinzhauptstadt Täbriz, Mohammed Ali Al-e Hashem, im abgestürzten Hubschrauber. Das Wrack wurde erst Stunden nach dem Unfall gefunden, die Leichen dürften stark verbrannt sein.

In der Geschichte der Islamischen Republik starb bisher nur ein Präsident im Amt: Mohammed Ali Rajai, der 1981 bei einem Attentat getötet wurde. Artikel 131 der Verfassung sieht nun vor, dass der Erste Vizepräsident, Mokhber, die Amtsgeschäfte übernimmt, was bereits geschehen ist.

Mohammed Mokhber steht den Revolutionsgarden, die in den iranischen Institutionen noch nie so mächtig waren, nahe. Neuwahlen sollten innerhalb von fünfzig Tagen ausgerichtet werden.

Manche halten es für möglich, dass Verschiebungsgründe konstruiert werden. Zwar wird das Büro Khameneis auch diese Wahlen lenken, aber in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, wird es noch schwieriger sein, seinem neuen Kandidaten auch nur eine minimale Legitimation zu verschaffen. Der Name Mohammed Bagher Ghalibaf, der Präsident des alten Parlaments, fällt immer wieder.

Der interimistische Präsident Mohammed Mokhber leitete die ersten Krisensitzungen und folgte vorerst einmal auf Raisi. EPA/Iranian presidnetial office

Das Hardliner-Lager ist nicht geschlossen, es gibt Grabenkämpfe. Auch die Übergangenen melden sich wieder zu Wort: Al-Monitor berichtet über einen offenen Brief von Hassan Rohani. Der Ex-Präsident, dem Raisi bei den Präsidentschaftswahlen 2017 unterlag, durfte im März nicht mehr für den Expertenrat kandidieren, obwohl er zuvor lange dessen Mitglied war. Seine Gegner werfen Rohani, unter dem 2015 der Atomdeal geschlossen wurde, zu große Nähe zum Westen vor. Er wiederum beklagt offen, dass alles eliminiert wird, was dem Ziel einer orchestrierten Nachfolgeordnung nach Khamenei zuwiderläuft.

Raisi wurde als möglicher Nachfolger Khameneis genannt. Belege gibt es dafür keine, auch nicht, dass es Khameneis Sohn Mujtaba, dessen rechte Hand, gesetzt ist.

Substanzlose Spekulationen über Israel

Dass im radikalen Lager Theorien befeuert werden, die Israel hinter dem Absturz sehen, war unvermeidlich. STANDARD-Korrespondentin Maria Sterkl zitiert Meir Javedanfar, Herausgeber des Iran – Israel Observer: "Der Mossad hat kein Interesse an Raisis Tod", die Gerüchte entbehrten jeglicher Substanz.

Aserbaidschan, dessen Präsidenten Raisi vor dem Unfall getroffen hat, ist einer der größten Waffenkunden Israels. Israel bezieht aus Aserbaidschan über die Türkei Öl. Baku wird vorgeworfen, Israel seine Militärbasen zur Verfügung zu stellen, um den Iran militärisch aufzuklären. Hardliner-Medien beschuldigten Aserbaidschan sogar, an einem israelischen Mordkomplott gegen Raisi beteiligt zu sein. Die angespannten Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Iran waren jedoch zuletzt wieder stark verbessert werden. (ANALYSE: Gudrun Harrer, 20.5.2024)