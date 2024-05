"Ich bin angewidert", sagt der US-Rapper in einem Video. AFP/ANGELA WEISS

Der US-Rapper Sean "Diddy" Combs hat sich am Sonntag in den sozialen Medien entschuldigt, zwei Tage nach der Veröffentlichung eines Hotelüberwachungsvideos, das ihn bei der Misshandlung seiner Ex-Freundin zeigt. "Es tut mir wirklich leid", sagte Combs in einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte. "Mein Verhalten in diesem Video ist unentschuldbar. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten in diesem Video. Ich bin angewidert. Ich war damals angewidert, als ich es tat."

Direkt an die Kamera gewandt, sagte Combs, er habe sich in Therapie begeben und einen Entzug gemacht. In dem Überwachungsvideo aus dem Jahr 2016, das am Freitag von CNN veröffentlicht wurde, misshandelt der Rapper die R&B-Sängerin Casandra Ventura in einem kalifornischen Hotel. Nur mit einem Handtuch bekleidet, wirft er sie zu Boden und tritt sie wiederholt, bevor er sie in Richtung eines Flurs schleift, wie das Video zeigt. (Reuters, red, 20.5.2024)