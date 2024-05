Die Anfangsjahre von Android waren so etwas wie der Wilde Westen der Betriebssysteme. Apps durften so ziemlich alles – sowohl in Hinblick auf den Datenzugriff als auch die Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Über die Jahre hat Google aber massiv nachgeschärft, sowohl was das Theme Sicherheit als auch die Akkulaufzeit anbelangt. Mit Android 15 geht man nun einen weiteren Schritt in diese Richtung.

Doze wird scharf geschaltet

Android 15 soll im Standby-Modus, also wenn das Gerät gerade nicht genutzt wird, deutlich weniger Rechenzeit als bisher verwenden. Das kündigt Android-Entwicklungschef Dave Burke in einem Interview mit der Android-Faithful-Podcast an. Bis zu drei Stunden länger sollen Smartphones dadurch im Standby durchhalten.

Eine Android-Figur vor dem alten Googleplex in Mountain View, Kalifornien Proschofsky / STANDARD

Möglich wird dies durch eine Verschärfung eines bereits mit Android 6 eingeführten Features, des sogenannten Doze-Modus. Dieser wird nach einer gewissen Zeit aktiv und soll dafür sorgen, dass Apps nicht einfach im Hintergrund unreguliert weiterlaufen und Ressourcen verbrauchen.

Nachdem man in den vergangenen Jahren allerlei Umbauten zur Neuorganisation von Vordergrund- und Hintergrunddiensten bei Android vorgenommen hat, kann man nun den nächsten Schritt setzen: Die Zeit zur Aktivierung des Doze-Modus reduzieren – und zwar gleich um 50 Prozent. Das alleine soll besagte Verbesserung bringen.

Update

Android 15 nimmt auch sonst eine Reihe von Änderungen vor, die die Akkulaufzeit verlängern sollen. Dazu gehören zusätzliche Beschränkungen für dauerhaft laufende Programme. Der Grund dafür ist simpel: Damit Smartphone-Chips effektiv arbeiten können, gehen sie sehr schnell in tiefe Schlafzustände, um den Stromverbrauch zu minimieren. Apps, die den Chip dauernd aufwecken, sorgen also dafür, dass der Akku nur so dahinschmilzt.

Die Steigerung der Effizienz scheint bei Google derzeit überhaupt ein zentrales Thema der Entwicklung zu sein. So soll etwa Wear OS 5, und damit die nächste Generation des Smartwatch-Betriebsystems, alleine durch Softwareoptimierungen beim Fitness-Tracking um bis zu 20 Prozent weniger Akku verbrauchen. Auch für Android TV wurden Stromsparmaßnahmen angekündigt. (Andreas Proschofsky, 20.5.2024)