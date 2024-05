Der argentinische Präsident Milei bezeichnete die Ehefrau des spanischen Ministerpräsidenten Sanchez als korrupt. Spanien rief seinen Botschafter in Argentinien zurück

Der argentinische Präsident Javier Milei verstieß bei seinem Spanien-Besuch gegen diplomatische Gepflogenheiten. IMAGO/AlterPhotos/ABACA

Madrid/Buenos Aires – Spanien hat seinen Botschafter in Argentinien aus Protest gegen Äußerungen von Präsident Javier Milei nach Madrid zurückgerufen. Milei hatte die Ehefrau des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, Begona Gomez, am Sonntag auf einer Kundgebung der rechtsextremen Vox-Partei in Madrid als korrupt bezeichnet. Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares sagte, er erwarte von Milei eine Entschuldigung.

Milei verstieß bei seinem Spanien-Besuch gegen diplomatische Gepflogenheiten, da er sich weigerte, Spaniens König Felipe und Sanchez zu treffen. Stattdessen warb er zusammen mit Vox-Chef Santiago Abascal auf der Kundgebung für sein Buch. In seiner Rede bezeichnete er den Sozialismus als "verflucht und krebserregend". Sanchez ist Vorsitzender der Sozialistischen Partei Spaniens.

Spaniens größte Oppositionspartei, die konservative Volkspartei (PP), schloss sich der Kritik an Milei nicht an. Aus Parteikreisen verlautete, Sanchez hätte schon vor Wochen Stellung zu den Korruptionsvorwürfen gegen seine Frau nehmen müssen. Es sei Aufgabe der PP, sich der spanischen Regierung entgegenzustellen und nicht Milei. (APA, 20.5.2024)