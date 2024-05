Rund fünf Monate nach den Präsidentschaftswahlen in Taiwan ist Lai Ching-te nun auch offiziell Präsident der Insel. Am Montagvormittag mitteleuropäischer Zeit wurde der 64-jährige Wahlsieger vereidigt. Zahlreiche Gäste aus westlichen Ländern waren bei der Zeremonie anwesend, darunter die ehemalige Präsidentin Litauens Dalia Grybauskaitė und der ehemalige amerikanische Außenminister Mike Pompeo.

Lais Rede war mit Spannung erwartet worden. Angesichts der schwierigen Beziehungen zum chinesischen Festland kann jede rhetorische Eskalation folgen haben. Lai aber schien die richtigen Worte zu wählen. Zwar warnte er Peking mit den Worten "Ich möchte auch China aufrufen, seine politischen und militärische Einschüchterung gegen Taiwan einzustellen". Gleichzeitig aber betonte er, den "Status Quo" beizubehalten. China solle "Dialog anstelle von Konfrontation wählen, Austausch anstelle von Blockade" und mit der Regierung von Taiwan auf Augenhöhe verhandeln.

Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei ist nun, rund fünf Monate nach den Wahlen, offiziell Präsident Taiwans. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

China kappte Gesprächskanäle

In den vergangenen Monaten hat sich die Sicherheitslage in der Straße von Taiwan immer weiter verschärft. Peking hält regelmäßig Marine-Manöver ab und die chinesische Luftwaffe überfliegt regelmäßig die Air Defense Identification Zone (ADIZ) Taiwans. Die USA hatten Gerüchten zufolge im März Spezialtruppen auf den Kinmen-Inseln stationiert. Die Inselgruppe gehört zu Taiwan, liegt aber näher am Festland. Die Meldungen aber wurden von den USA nicht bestätigt.

Lai ist Nachfolger der beliebten Präsidentin Tsai Ing-wen, die nach zwei Amtsperioden nicht nochmals antreten durfte. Beide gehören der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) an, die nun zum dritten Mal in Folge das Präsidentenamt innehat. Die DPP steht im Gegensatz zur KMT für mehr Unabhängigkeit vom chinesischen Festland. Nachdem Tsai 2016 die Wahlen gewonnen hatte, kappte Peking die Gesprächskanäle mit der Partei, unterhielt aber Kontakte zur KMT aufrecht.

Die engeren Verbindungen zur Opposition rühren aus der Zeit des Bürgerkriegs. Die Partei Kuomintang unter dem damaligen Führer Chiang Kaishek hatte 1949 den Krieg gegen Maos Kommunisten verloren. Er floh mit rund zwei Millionen Anhängern auf die Insel Taiwan und stellte sich unter amerikanischen Schutz. Die "Übernahme" der Insel durch die Festland-Chinesen verlief nicht ohne Spannungen und es dauerte Jahrzehnte bis sich die Neuankömmlinge mit den einheimischen Bewohnern vermischten. Während die DPP die kulturelle Eigenständigkeit der Insel betont, will die KMT, die zwar Autonomie befürwortet, grundsätzlich eine "Ein-China-Politik". (Philipp Mattheis, 20.5.2024)