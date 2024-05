Will das "härteste Asylrecht aller Zeiten": Rechtspopulist Geert Wilders. IMAGO/Sem van der Wal

Jean-Claude Juncker, Ex-Vorsitzender der EU-Kommission (2014–2019) und vorher fast zwei Jahrzehnte Ministerpräsident von Luxemburg, gilt als einer der scharfsinnigsten und offenherzigsten europäischen Politiker.

Deshalb verdienen seine Warnungen im Magazin European Voices vor den Parteien vornehmlich von ganz rechts, die bei den EU-Wahlen im Juni "antreten, um die EU von innen zu zerstören", und vor "einer Erweiterung der EU im Galopp" besondere Beachtung. Dass die Interviewerin, Ex-Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP), in manchen Fragen, etwa bezüglich der Westbalkanstaaten, eine andere Meinung vertrat, verlieh übrigens dem Gespräch einen zusätzlichen Reiz.

Pessimistische Analyse Junckers

Die jüngsten Ereignisse sowohl innerhalb der Europäischen Union wie auch in manchen Kandidatenländern bestätigen die pessimistische Analyse Junckers. Der wohl wichtigste Vorgang ist die "Einbindung" des berüchtigten islamophoben Rechtspopulisten Geert Wilders als politische Kraft in die neue Koalitionsregierung in den Niederlanden. Er möchte "das härteste Asylrecht aller Zeiten" einführen.

Wilders kündigte zwar an, seine extreme Idee über das Verbot von Moscheen "in den Eisschrank zu legen" (wie lange?) und selbst nicht in die Regierung einzutreten. Trotzdem bedeutet sein "Führen von hinten" auch in diesem Gründungsstaat der EU ein großes Loch in der Brandmauer gegen die Machtübernahme durch die Rechtspopulisten.

Dass sich immer mehr Junge nach rechts wenden, zeigen auch die Umfragewerte in Frankreich für Marine le Pens Partei wie auch in der Flämischen Region von Belgien (Flandern), wo über ein Drittel der Jungwähler im Juni die rechtsnationalistische Partei Vlaams Belang wählen wollen.

Hiobsbotschaft für die EU

Auch der Sieg der Nationalisten (VMRO) und der totale Absturz der kompromissbereiten, aber korrupten Sozialdemokraten in Nordmazedonien bedeuten eine Hiobsbotschaft für die EU. Die Mazedonier hatten bekanntlich 2018 sogar den Namen ihres Staates auf Nordmazedonien umbenannt, um die jahrzehntelange Blockade durch Griechenland aufzuheben. Damals hatte es aus Brüssel geheißen, der Staatsumbenennung werde der Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen folgen. Dann legten Frankreich und Bulgarien ein Veto dagegen ein.

Der Nachbarstaat Bulgarien stellte den Mazedoniern unerfüllbare Bedingungen, nämlich die Aufgabe ihrer nationalen Identität. Die neugewählte Präsidentin Gordana Siljanovska-Davkova legte am Sonntag vor einer Woche im Parlament in Skopje ihren Eid demonstrativ auf "Mazedonien" und nicht auf "Nordmazedonien" ab. Diese Verletzung des Abkommens mit Griechenland von Juni 2018 über die Namensänderung löste vehemente griechische Drohungen aus.

Eine hemmungslose nationalistische Politik in Skopje könnte wiederum Konflikte mit der albanischen Minderheit anheizen, die etwa ein Viertel der Bevölkerung des Landes ausmacht. All das ist Wasser auf die Mühlen der Nationalisten auch in Serbien und Bosnien, in Albanien und im Kosovo.

Dürfte also doch das stimmen, was Jean-Claude Juncker "klipp und klar" sagte: "Die Balkanstaaten sind zurzeit nicht beitrittsfähig. Die EU ist auch nicht aufnahmefähig." (Paul Lendvai, 20.5.2024)