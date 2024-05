19.40 REPORTAGE

Re: Heuschnupfen auf dem Vormarsch Heuschnupfen wird zur Volkskrankheit und sorgt für viele Krankschreibungen. Betroffene sind den Pollen aber nicht hilflos ausgeliefert. Forschungen zeigen, dass es von Akupunktur bis zu Antihistamin wirksame Hilfe gegen die Krankheit gibt. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTARFILM

Kinderschänder im Visier Rund 88 Millionen Aufnahmen von Kindesmissbrauch zirkulierten nach Schätzungen im Jahr 2022 weltweit. Die Regisseurin Laetitia Ohnona hat vier Jahre lang in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Nordamerika und den Philippinen bei den zuständigen Behörden recherchiert, mit welchen Maßnahmen die internationale Gemeinschaft reagiert. Bis 21.50, Arte

21.05 DOKUMENTATION

Universum History: Verfolgte Liebe – Die Männer mit dem Rosa Winkel Josef Kohout aus Wien ist der erste homosexuelle KZ-Häftling, der seinen Leidensweg – unter einem Pseudonym – öffentlich gemacht hat. Sein Schicksal steht im Fokus des zweiten Teils der Universum History-Serie über Meilen­steine queerer Geschichte von Regisseur Fritz Kalteis. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DOKUMENTATION

Glück ist mein Name – Eine Stimme gegen Femizid Die kurdische Popsängerin Mutlu Kaya entkam nur knapp einem Mordversuch. Fünf Jahre später wurde ihre Schwester ermordet. Trotz lebensverändernder Verletzungen macht sich Mutlu auf die Suche nach Gerechtigkeit und will ihre Stimme als Sängerin wiederfinden. Bis 23.10, Arte

Kämpft für Gerechtigkeit: Mutlu Kaya in der Dokumentation "Glück ist mein Name – Eine Stimme gegen Femizid", Arte, 21.50 Uhr. © October Films/Red Zed Films

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Musiker Marco Michael Wanda und die Satirikerin Toxische Pommes sind zu Gast bei Stermann &_Grissemann. Bis 23.05, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer:_Die Wallfahrt nach El Rocio Die Doku gewährt Einblicke in die mit 900.000 Pilgern pro Jahr spektakulärste Pilgerfahrt auf der Iberischen Halbinsel. Danach erkundet um 23.10 der erste Teil der Dokumentation Nepal – Dem Himmel nah ­beeindruckende Orte Nepals entlang des Mahendra-Highways, der einzigen Straße, die durchgängig von Ost nach West führt. Bis 23.55, ORF 2

0.10 MAGAZIN

Tracks East: Russlands Spirale der Verrohung Die Zahl schwerer Verbrechen hat einen Höchststand erreicht. Bis 0.40, Arte

0.40 DRAMA

Nacktbaden – Manche bräunen, andere brennen (Suntan, GR/D 2016, Argyris Papadimitropoulos) Der 42-jährige Kostis kommt nach Andiparos, um als Inselarzt zu arbeiten. Als er die 21-jährige Anna verarztet und später am Nacktbadestrand trifft, hängt er sich fortan an ihre Clique. Regisseur und Co-Drehbuchautor Argyris Papadimitropoulos hat mit seinem Drama ein ernüchterndes Gegenstück zu gängigen Sommerfilm-Idyllen geschaffen. Bis 2.20, One

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um Babyboomer, Franz Kafka und gesellschaftspolitisch relevante Songs aus Brasilien, Jamaika und England. Di–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

15.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Mongolei: Vom nomadischen Großreich zum Pufferstaat. Di–Fr, jeweils bis 16.00, Ö1

16.05 LITERATUR

Tonspuren Der Paul-Zsolnay-Verlag ist 100 Jahre alt. Bis 16.45, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen Auf der Spur des Zucker-Codes. Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 21.5.2024)