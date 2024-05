Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner ermitteln in einer Psychiatrie, da werden Erinnerungen an "Einer flog über das Kuckucksnest" wach

Im Schwarzwald wird ein Kofferraum zum "Tatort", wenn Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner als Franziska Tobler und Friedemann Berg in der Folge "Letzter Ausflug Schauinsland" den Mord an einer Psychologin untersuchen. Mögliches Motiv ist ein Gutachten, an dem das Opfer gearbeitet hat – die große Hoffnung eines Gewaltverbrechers auf ein vorzeitiges Haftende.

"Letzter Ausflug Schauinsland" ist die letzte "Tatort"-Folge vor der Sommerpause. ORF/SWR/Benoît Linder

Anderen Personen in seinem Umfeld ist allerdings daran gelegen, dass er genau dort bleibt, wo er ist – und das möglichst lange. Für den neuen Krimi "Letzter Ausflug Schauinsland" führte Stefan Krohmer Regie, das Drehbuch stammt von Stefanie Veith. Neben Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner sind in weiteren Rollen u. a. Rüdiger Klink, Ulrike Arnold, Falilou Seck, Bekim Latifi, Christoph Glaubacher und Angelika Richter zu sehen.

Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner als Franziska Tobler und Friedemann Berg. ORF/SWR/Benoît Linder

"Tatort"-Kritikerin Birgit Baumann schreibt im TV-Tagebuch des STANDARD, dass die Folge wie ein 08/15-Krimi beginne, aber: "Bald zeigt sich aber, dass in der Einrichtung auch das Personal nicht ganz richtig tickt. Ab da wird es interessant, das Tempo, steigt und zum Schluss gibt es ein paar überraschende Entwicklungen – inclusive einer äußerst originellen Drachenwanderung."

Hansi Pagel sitzt wegen Gewalt gegen seine Frau und Kinder im Maßnahmenvollzug seine Zeit ab. Ausgerechnet auf ihn werden die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg aufmerksam, als man die Psychologin und psychiatrische Gutachterin Lisa Schieblon ermordet im Kofferraum ihres Wagens findet. ORF/SWR/Benoît Linder

Heike Hupertz zieht auf "FAZ.net" einen Vergleich: "Wer Milos Formans 'Einer flog über das Kuckucksnest' (1975) noch kennt, ist bei diesem 'Tatort' klar im Vorteil. 'Letzter Ausflug Schauinsland' ist aber auch ansonsten klar ungemütlich, besonders zum Schluss."

Was meinen Sie? Ist der letzte "Tatort" vor der Sommerpause top oder ein Flop? (red, 20.5.2024)