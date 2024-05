Ein Schild mit der Häftlingsnummer 1896 und ein rosa Dreieck: Historiker Klaus Müller bekam diese Gegenstände vom Lebensgefährten des mittlerweile verstorbenen KZ-Insassen Josef Kohout. Die Farbe Rosa stand für homosexuell, schwule Männer wurden von den Nazis verfolgt, weil sie anders lieben als die anderen. Tausende mit dem Rosa Winkel gekennzeichnete Männer wurden in Konzentrationslagern ermordet.

Josef Kohout mit ca. 35 Jahren: Das Buch „Die Männer mit dem Rosa Winkel“, das auf Kohouts Erfahrungen als homosexueller KZ-Häftling basiert, wird zum Schlüsselwerk der Homosexuellenbewegung der 1970er und 80er Jahre. Foto: ORF/V-set/QWIEN – Zentrum für queere Geschichte Wien

Kohout überlebte, nach sechs Jahren Gestapo-Haft und KZ kehrte er 1945 nach Wien zurück. Regisseur Fritz Kalteis zeichnet in der sehenswerten Universum History-Doku Verfolgte Liebe – Die Männer mit dem Rosa Winkel am Dienstag um 21.05 Uhr in ORF 2 Kohouts Geschichte nach und zeigt, wie auch später in der Nachkriegszeit mit homosexuellen Männern umgegangen wurde.

Kampf um Entschädigung

Kohout – in der Doku gespielt von Stefan Gorski – kämpfte nach dem Krieg um Entschädigung, zuständig fühlte sich niemand. "Sie sind ein Warmer, da können wir leider nichts machen", hieß es. Begründet wurde das damit, dass Homosexualität schon vor der Nazi-Zeit strafbar war. Und auch danach.

Ende der 1960er-Jahre sprach Kohout mit dem Autor Hanns Neumann (Michael Dangl) über seine Zeit im KZ, seine Beschreibungen machen traurig und betroffen. "Freiheit gegen Kastration" lautete das grausame Angebot eines Lagerleiters. "So, wie ich hereingekommen bin, so möchte ich auch wieder nach Hause gehen", antwortete Kohout.

Im KZ Flossenbürg bekommt Josef Kohout (Stefan Gorski) das Abzeichen mit Häftlingsnummer und Rosa Winkel, das er bis an sein Lebensende aufbewahren wird. Foto: ORF/V-set/Paya/Vucsina

Die Männer mit dem Rosa Winkel erschien 1972 unter einem Pseudonym, es wurde zu einem Schlüsselwerk der queeren Geschichte. Auch Kalteis’ Doku wird ihren Teil dazu beitragen, dass Kohouts Geschichte nicht vergessen wird. (Astrid Ebenführer, 21.5.2024)