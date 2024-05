Liebe Leserin, lieber Leser,

ob es allen gefällt oder nicht: Künstliche Intelligenz fließt derzeit in immer mehr viel genutzte Software ein. Selbst die Google-Suche soll künftig eine "KI-Übersicht" an oberster Stelle erhalten. Wer das nicht mag, für den gibt es eine gute Nachricht: Etwas versteckt lässt sich seit kurzem auch eine klassische Google-Suche durchführen, rein auf Links fokussiert und ganz ohne all dem in den letzten Jahren hinzugekommenen Brimborium. Wie das geht, erläutern wir in einem eigenen Artikel.

Zudem regen wir uns ein bissl über die Xbox auf, Microsofts Gaming-Sparte wird nämlich immer mehr zu einem Trauserspiel. Außerdem gibt es neues von The Line. Wer immer schon mal Geparden pflegen wollte, kann sich dort nun bewerben, auch ein paar andere "interessante" Stellenaussschreibungen gibt es. Und einen Test eines neuen 3D-Druckers hätten wir ebenfalls noch im Angebot.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

Microsofts Trauerspiel für die Xbox: Anlass zur Sorge gibt es schon lange

Wie man die klassische Google-Suche wiederbekommt – ganz ohne KI-Erweiterungen

The Line: Stellenausschreibungen zeigen, wie anders das "Utopia auf Sand" werden soll

Qidi Q1 Pro im Test: Günstiger Vielkönner mit bedenklichem Defizit

Android 15 verspricht deutlich bessere Akkulaufzeit im Standby

Apples neues iPad Pro ist nicht nur sehr dünn, sondern auch überraschend stabil