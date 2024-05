Viele waren davon ausgegangen, dass es klappen würde. Im April hatte die Parlamentarische Versammlung des Europarats mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt, dass der Kosovo dem Europarat beitreten kann. Es wurde erwartet, dass dies nun diese Woche auch beim Treffen der Außenminister mit Zweidrittelmehrheit beschlossen wird. Doch ein paar Tage vor dem Treffen der Minister, am vergangenen Freitag, wurde öffentlich, dass Deutschland, Italien und Frankreich ihre Zustimmung zum Beitritt des Kosovos zurückhielten. Das Thema kam also gar nicht auf die Agenda.

Die Enttäuschung im Kosovo ist nicht riesengroß, insbesondere über das Verhalten der deutschen Regierung. Dieses wird von manchen als Fortsetzung der Beschwichtigungspolitik gegenüber dem autokratischen Regime Serbiens unter Aleksandar Vučić interpretiert. Denn Serbien setzte im Vorfeld alle Hebel in Bewegung, um den Beitritt Kosovos zu verhindern – und war ganz offensichtlich erfolgreich damit.

Der Beitritt Kosovos landete nicht auf der Agenda. AP/Jean-Francois Badias

Der Beitritt Kosovos zum Europarat wäre für Europa und den Balkan gerade jetzt sicherheitspolitisch und geopolitisch wichtig gewesen, weil im Herbst Donald Trump in den USA wieder an die Macht kommen könnte und die amerikanische Seite dann die wieder territoriale Integrität Kosovos infrage stellen könnte. Der Trump-Berater Richard Grenell, der die serbische Regierung unterstützt, feierte deshalb auch die Entscheidung der Europäer, Kosovo jetzt nicht in den Europarat aufzunehmen.

Erfüllte Bedingungen

Grenell schrieb auf der Plattform X in triumphalischer Manier: "Endlich! Die Europäer übernehmen die Kosovo-Politik von Donald Trump. Italien, Frankreich und Deutschland teilen dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti mit, dass er 'entscheidende Fortschritte' bei der Umsetzung früherer Vereinbarungen machen müsse, sonst würden sie den Antrag im Europarat nicht unterstützen." Tatsächlich hatten Deutschland, Frankreich und Italien nun vom Kosovo verlangt, zuerst den Verband der serbischen Gemeinden voranzubringen – erst dann könne Kosovo beitreten.

Der serbische Gemeindeverband war allerdings keine Vorbedingung zum Beitritt Kosovos zum Europarat. Kosovo hat alle Bedingungen für den Beitritt zum Europarat erfüllt. Besonders merkwürdig an der Forderung der Schaffung eines Verbands der serbischen Gemeinden ist, dass dieser eigentlich von den Gemeindevertretern der mehrheitlich serbischen Gemeinden im Kosovo gebildet werden soll. Im April hatte jedoch die stärkste serbische Partei im Kosovo mit der serbischen Regierung verhindert, dass es zu Kommunalwahlen im Norden Kosovos kommen kann. Eine Vorbedingung für die Schaffung des Gemeindeverbands wurde also von Serbien verhindert – die kosovarische Regierung muss nun dafür bezahlen.

Innerdeutsche Kritik

Kurz vor der Sitzung der Minister im Europarat diese Woche hatte die kosovarische Außenministerin Donika Gervalla-Schwarz noch versprochen, einen Satzungsentwurf für den Gemeindeverband "bis Ende Mai" dem Verfassungsgericht zur Überprüfung vorzulegen. Die Entscheidung der deutschen Regierung gegen die Aufnahme Kosovos in den Europarat stößt auf viel Kritik in Deutschland, auch bei Grünen, die in der deutschen Regierung sitzen. So twitterte der EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer mit ironischem Unterton: "Große Gratulation an die Bundesregierung! Sie hat es endlich geschafft, sich in ihrer Kosovo-Politik den Beifall und die schäbige Hochachtung des Trump-Extremisten Richard Grenell zu verdienen! Welch ein Fortschritt!"

Auch andere deutsche Abgeordnete wie der SDP-Mann Frank Schwabe oder der CDU-Abgeordnete Michael Gahler übten Kritik. Der deutsche SDP-Abgeordnete Michael Roth nahm sich gar kein Blatt mehr vor den Mund – er verlässt bald die Politik. Roth twitterte: "Scheiße! Europa wird auf dem Westbalkan immer mehr Einfluss verlieren. Die Situation wird immer schlimmer. Nationalismus, Autoritarismus, Aufstand und steigender Einfluss Chinas und Russlands in der Region sind eine Bedrohung. Führung und Mut sind wichtig. Der Europarat wäre ohne Kosovo nicht vollständig."

Der sozialdemokratische niederländische EU-Abgeordnete Thijs Reuten schrieb: "Die Mitgliedstaaten – von denen Deutschland, Italien und Frankreich leider eine besondere Rolle zukommt – haben erneut ihre Glaubwürdigkeit verbrannt und sich Serbien gebeugt. Beenden Sie jetzt die Beschwichtigung gegenüber Vučić." Seine Kollegin Tineke Strik von den Grünen schrieb: "Es ist erschreckend und unverständlich, dass Kosovo nicht in den Europarat aufgenommen wurde. Die EU-Mitgliedstaaten beugten sich vor einem Feind des Rechtsstaats: Vučić."

Der österreichische Politologe Vedran Džihić meinte: "Das wird als großer Fehler in die Geschichte der EU-Beziehungen zum Westbalkan eingehen. Italien, Frankreich und Deutschland setzten sich über eine große Mehrheit in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats hinweg und blockieren vorläufig die Mitgliedschaft Kosovos im Europarat. Trumps Falke Grenell jubelt."

Angst vor Trump

Der Umstand, dass Trump wieder an die Macht kommen könnte, ist für den kleinen und jüngsten Staat Europas, Kosovo, tatsächlich eine Bedrohung. Denn unter der letzten Trump-Regierung wollte die US-Administration gemeinsam mit einigen EU-Politikern einen Gebietstausch durchziehen und den Norden Kosovos auf Wunsch von Vučić Serbien anschließen. Deshalb wäre es jetzt vor den US-Wahlen besonders wichtig gewesen, die territoriale Integrität und Staatlichkeit Kosovos durch einen Beitritt zum Europarat zu betonen.

Der Einfluss Chinas wird in Serbien immer spürbarer. AP/Darko Vojinovic

Deutschland hat vor allem wirtschaftspolitische Interessen gegenüber Serbien, die dazu führen, dass man in Berlin Vučić auf Kosten kleiner und demokratischer Staaten wie Kosovo umschmeichelt. EU-Analysten wie Toby Vogel sprechen von "einer Strategie des Stellvertreterkolonialismus". Die deutsche Automobilindustrie ist vor allem an dem Lithium für Elektroautos interessiert, das unter serbischer Erde vorkommt. Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und das Präsidialamt von Vučić beschlossen im August 2020 eine "institutionelle Partnerschaft zur Stärkung der Entwicklung der industriepolitischen Strategie Serbiens gemäß dem EU-Green-Deal und gleichzeitiger Stärkung der jeweiligen Lieferketten“. Der deutsche Experte Jörg Heeskens ist in Belgrad stationiert und gilt als enger Kontaktmann zu Vučić mit Büro im Präsidialamt.

Verbindungen nach Serbien

Die Haltung Deutschlands stößt vor allem auch auf Kritik, weil Serbien eng mit Russland und China verbündet ist und sich immer mehr von den europäischen Werten entfernt. Trotzdem darf Serbien weiterhin EU-Verhandlungen führen und bekommt viel Geld aus Brüssel. Der STANDARD hat vor einziger Zeit in Berlin im grünen Wirtschaftsministerium (BMWK) nachgefragt, wie es dazu steht, dass Unternehmen wie Lidl in Serbien in Medien Werbung schalten, die auch Kreml-Propaganda betreiben. Die Antwort des Ministeriums lautete: "Das BMWK hat die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen.“

Zuletzt hat auch die serbische investigative Plattform CINS über Verbindungen zwischen deutschen Politikern und dem serbischen Regime berichtet. Genannt werden Knut Fleckenstein (SPD) und der frühere Hamburger Oberbürgermeister Ole von Beust (CDU). Laut den Recherchen von CINS zahlte die serbische Regierungspartei SNS von Aleksandar Vučić im Jahr 2022 knapp 40.000 Euro für Beratungsleistungen an ein deutsches Unternehmen, dessen Partner Fleckenstein war, und an ein Unternehmen, das mit Beust in Verbindung steht. Fleckenstein war auch einer von jenen EU-Parlamentariern, die 2021 und 2022 nach Serbien geschickt worden waren, weil die Opposition die Wahlen boykottiert hatte. (Adelheid Wölfl, 21.5.2024)