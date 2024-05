18 Prozent Armutsgefährdung in Österreich, 33 Prozent bei Alleinerziehenden, eine Million Menschen mit Essensarmut – so die Zahlen im STANDARD in den letzten Wochen. Welche Partei steht Ihrer Meinung nach am ehesten bei der Bevölkerung für Armutsbekämpfung?

Poor elderly woman is counting some Euro and Cents coins in her hand while holding purse and dunning letter Getty Images/iStockphoto