Mittwoch macht der ORF Schluss mit seiner ersten großen Streamingplattform TVthek. Ihre ersten 15 Jahre on air verpasst sie damit nur um wenige Monate. Mittwoch geht die neue Streamingplattform des ORF, ORF On, nach mehreren Monaten Parallelbetrieb seit Jahresbeginn als "Testversion", nun in den offiziellen Regelbetrieb über. Die größere neue Streamingplattform ist nicht zuletzt ein Angebot an all jene, die seit Jahresbeginn neu ORF-Beitrag zahlen müssen – nun unabhängig vom Empfang.

"Letzter Ausflug Schauinsland" am vorletzten Tag der ORF-TVthek. Am Mittwoch verabschiedet sich der ORF endgültig von seiner ersten großen Streamingplattform. ORF TVthek Screenshot

"Biester" am Start

ORF On startete mit Jahresbeginn, als das neue ORF-Gesetz in Kraft trat und die Sieben-Tage-Beschränkung für Abruf von Programmen nach deren TV- und Radioausstrahlung beendete. Videobeiträge und Sendungen können statt zuvor nur sieben Tage nach TV-Ausstrahlung bis zu sechs Monate online bleiben, Nachrichten und Sport bis zu 30 Tage und Archivangebote ohne Begrenzung. Archivangebote waren schon zuvor von der Beschränkung ausgenommen.

Als Signal für ein sehr anderes Streamingangebot des weitaus größten österreichischen Medienhauses mit öffentlicher Finanzierung setzte der ORF auf die Vorstadtweiber-Nachfolgeserie Biester. Um sie – in der Außenwahrnehmung – zunächst im Stream anbieten zu können, musste sie der ORF auch erst, in dem Fall versteckt Ende 2023*, im Fernsehen ausstrahlen. Nach dem Biester-Streaming über eineinhalb Monate gab es im Februar die offizielle TV-Premiere im ORF-1-Hauptabend.

Das Nachsehen haben

Die Biester lieferten auch erste Anhaltspunkte über die Nutzungszahlen von ORF On, die der ORF jedenfalls in den ersten Wochen nicht veröffentlichen wollte. Als die ersten Folgen im Fernsehen – nach klassischen Fernsehmaßstäben – nicht aufregend performten, publizierte der ORF kombinierte Nutzungszahlen in TV und Streaming. Daraus ließ sich ableiten, dass rund 100.000 Menschen die ersten Folgen der Biester vorab gestreamt hatten. Die Zahlen legten mit TV-Ausstrahlung schrittweise auch im Streaming zu. Das Nachsehen zu haben wie bei der alten TVthek war das Publikum sichtlich gewöhnt.

Die neue Streamingplattform veränderte in den vergangenen Monaten schrittweise auch die alte TVthek. Die beiden Angebot hatten im Grunde schließlich eine gemeinsame technische Basis. Nicht immer ging das reibungslos über die Bühne – wie bei solchen großen technischen Umstellungen durchaus üblich und oft auch erst im Realbetrieb erkennbar. Die ZiB 2 etwa war in Einzelfällen im Livestream und unmittelbar nach der Sendung abrufbar, am nächsten Morgen kam bei Aufruf allerdings eine Fehlermeldung.

Gestartet ist die TVthek im November 2009 unter dem damaligen Onlinedirektor und späteren Onlinechef in der Technikdirektion im Rang eines Vizedirektors, Thomas Prantner. Der erklärte zum Start, die TVthek trage dazu bei, den ORF weiterzuentwickeln.

Neue ORF-Beitragspflicht

Auch die neue Streamingplattform ORF On hat diese erklärte Perspektive fast 15 Jahre später. Der ORF soll sich, so die Zielvorgabe von ORF-General Roland Weißmann wie auch schon zuvor von dessen Vorgänger Alexander Wrabetz, in dessen Strategiekonzept vom Rundfunkunternehmen zur Plattform entwickeln. Auch die bisher stark auf Radio und TV ausgerichtete interne Struktur des ORF soll sich mehr und mehr auf Streaming ausrichten.

Als externer Berater übernimmt Medienmanager Matthias Settele das Projektmanagement für den ORF-Streamingplayer ORF On. Nach zehn Jahren an der Spitze der größten slowakischen Fernseh- und Streaminggruppe Markíza kehrte er vergangenes Jahr nach Österreich zurück.

Das breitere Streamingangebot ist auch eine Art Bringschuld des ORF gegenüber all jenen, die bis Jahreswechsel keine GIS zahlten, weil sie den ORF alleine via Stream nutzten. Seit Jahresbeginn verrechnet die ORF-Tochter OBS unabhängig von Empfang und Empfangsgeräten. (fid, 21.5.2024)