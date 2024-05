Mountainbiken und Wandern, Joggen und Biertrinken: SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder legt die Suche nach seinen Wählerinnen und Wählern multidisziplinär an. Ein Besuch in der Steiermark

Wahlkampf darf auch einmal Spaß machen: In der Steiermark schwang sich Andreas Schieder aufs Rad. Gerald John

Andreas Schieder juckt es in den Beinen. "Hamma noch Zeit?", fragt er und wirft einen sehnsüchtigen Blick in das sonnendurchflutete Wäldchen. Das Nicken eines Mitarbeiters ist das Kommando, um hinter einem ein Stück abseits geparkten Van zu verschwinden. Zurück kommt er mit einem Mountainbike, einer Leihgabe des örtlichen Landtagsabgeordneten und Nationalratskandidaten Wolfgang Moitzi. Im Gegensatz zu jenem Vehikel, mit dem die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP unlängst für PR-Fotos posierte, hat es sogar Pedale.

Schieder trägt ein kirschrotes, um die Mitte etwas spannendes Leiberl mit dem eigenen Namen auf der Brust, das zu seiner im Bordeauxton gehaltenen Radlerhose eine farblich gewagte Kombination ergibt. Dafür passt das mäßig steile Terrain perfekt für eine kurze Spritztour, und auch ein Guide ist rasch gefunden. "Wie du dich in die Kurven legst!", spricht der Gast aus Wien einen Buben an, der eben mit schleifenden Reifen vor ihm abgebremst hat: "Du bist a richtige Wildsau."

Zweimal radelt Schieder den Parcours hinunter, im Ziel strahlt er mindestens so sehr wie sein junger Begleiter. Dass ihn der wendige Fünfjährige abgehängt hat, schiebt er, ganz der um Rechtfertigungen nie verlegene Politiker, aufs Betreuerteam: "Mir sagen ja immer alle: 'Tu dir ja nicht weh!'"

Show ohne Spuren

Volkstümlich, tatendurstig, gut gelaunt: Andreas Schieder legt an diesem Freitagmorgen einen Auftritt hin, dem es aus Wahlkampfperspektive an nichts fehlt – mit Ausnahme des Publikums. Ein Lokalsender und zwei örtliche Blätter haben sonst noch den Weg zum Pressegespräch in einem Graben am Rande der Kleinstadt Judenburg gefunden, die Kleine Zeitung, Leitmedium im Bundesland, ließ sich entschuldigen. Das 25-sekündige Instagram-Video des eigenen Kampagnenteams sollte bis zu diesem Artikel im STANDARD die einzige Spur bleiben, die im Internet von Schieders "Europatour"-Tag in der Steiermark zu finden war.

Zahlreicher als das Publikum hat sich die in der Gegend verankerte Parteiprominenz eingestellt, um Schieder vor der Europawahl am 9. Juni argumentative Schützenhilfe zu geben. Dankbar ist diese Mission nicht unbedingt, gilt es doch, eine Doppelrolle zu spielen. Einerseits wollen die Sozialdemokraten das Gegengewicht zur Politik der in der EU dominanten konservativen Kräfte sein. Andererseits führt kein Weg daran vorbei, das hierzulande so ungeliebte Konstrukt der europäischen Integration gegen die Zerstörer von rechts zu verteidigen. Eine Frage, erzählt die Judenburger Bürgermeisterin Elke Florian, sei allgegenwärtig: "Was schert mi in der Gmoa die EU?"

Näher, als man glaubt

Ihre Stadt bietet durchaus Anschauungsmaterial. Ein blaues Emblem auf der gelben Schautafel am Ort der Versammlung verrät, dass die neue Attraktion der von der obersteirischen Seuche des Bevölkerungsschwunds geplagten Gemeinde auch Input aus Brüssel zu verdanken ist. Rund 200.000 Euro habe der Bau der neuen Mountainbiketrails durch die Judenburger Wälder gekostet, rechnet Initiator Moitzi vor, 60 Prozent davon stammten von der EU: "Ohne dieses Geld wäre das nicht möglich gewesen." Das Gleiche lasse sich von vielen anderen Projekten in den Murtalgemeinden sagen, vom Ausbau der Kinderkrippen bis zu neuen Wohnungen für beeinträchtigte Menschen.

"Europa muss in den Regionen ankommen", lautet ein Satz, den Schieder gerne loswird – quasi das Leitmotiv seiner Ausflüge durch Österreich. Seinesgleichen werde ja häufig – und zu Unrecht – vorgeworfen, sich in Brüssel und Straßburg zu verschanzen, sagt er. Umso wichtiger sei es ihm, auf Tour über Dorfplätze, durch Betriebe oder Pensionistenklubs, auf angekündigten Wanderungen oder beim frühmorgendlichen Joggen die Nähe zu suchen.

Rotes Herz Europas

Das Arrangement in Spielberg, spätnachmittägliche Station im Murtal, macht ihm diese Übung nicht leicht. Bevor er sich mit Krügel in der Hand zu den vielleicht 50 Besuchern auf die Bierbänke setzen kann, muss der Kandidat noch auf eine mit Respektabstand platzierte Stahlrohrbühne, die etwas von einem Käfig hat. Schieder versucht es mit Lokalpatriotismus, deutet die Steiermark vom grünen zum roten Herz Europas um – und hat dennoch Mühe, gegen das anschwellende Geplauder im Publikum anzukämpfen.

Schieder sucht die Nähe und findet sie nicht immer: Kampf gegen anschwellendes Geplauder in Spielberg. Gerald John

Der Ruf nach einem sozialeren Europa dämpft den Geräuschpegel ebenso wenig wie die unter dem Slogan "Europe first statt made in China" ausgebreitete Wachstumsvision, die auch der Obersteiermark ein Jobwunder abseits der "Industrie der rauchenden Schlote" bescheren soll. Also biegt Schieder zu einem sicheren Bringer ab. Das Bekenntnis zur Neutralität beschert den üppigsten Applaus des Auftritts.

Es fehlt der Glaube

Viel Überzeugungsarbeit muss er hier nicht leisten. Reihenweise outen sich die Zuhörer, überwiegend im Alter 50 plus, als Stammwähler. "Net unsympathisch" sei er, der Schieder, und sicher auch kompetent. Mit Zugewinnen bei der Europawahl – schon 2019 waren es nur mäßige 23,89 Prozent – rechnen dennoch bei weitem nicht alle.

Manche hadern mit Bundeschef Andreas Babler ("Humbug der 32-Stunden-Woche"), andere kommen nicht umhin, der FPÖ in manchen Fragen recht zu geben. Tatsächlich solle die EU sich im Ukrainekrieg für Frieden einsetzen statt Waffen zu liefern, ist da zu vernehmen, und was habe die Mitgliedschaft außer höheren Preisen schon groß gebracht? "Wir möchten gerne an einen Sieg glauben", sagt eine Genossin: "Doch der Trend geht in eine andere Richtung." (Gerald John, 21.5.2024)