Der US-Ex-Präsident wird in dem Film, der am Montag in Cannes Premiere hatte, als skrupellos und zwielichtig geschildert

Die Last der frühen Donald-Trump-Jahre: In Ali Abbasis Film "The Apprentice" werden die Praktiken eines skrupellosen Immobilienhais gezeigt. AP/Mark Peterson

Der frühere US-amerikanische Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge gegen einen Film vorgehen, der ihn in einem negativen Licht erscheinen lässt. "Wir werden eine Klage einreichen, um gegen die eklatant falschen Behauptungen dieser angeblichen Filmemacher vorzugehen", sagte Trump-Sprecher Steven Cheung dem Branchen-Magazin Variety. Es geht um den Film The Apprentice, der am Montagabend bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte.

Das Werk des iranischen Regisseurs Ali Abbasi ist eine Filmbiografie von Trump in seinen jungen Jahren und spielt in den 1970er- und 1980er Jahren, als er sein Immobilienimperium in New York errichtete. Der Film porträtiert Trump als eine Art skrupelloses Monster.

In einer Szene vergewaltigt er als Figur in The Apprentice seine frühere Frau Ivana Trump, in einer anderen ist zu sehen, wie er eine Fettabsaugung durchführen lässt. Der rumänisch-US-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan verkörpert den heute 77-Jährigen. Trump tritt zur US-Präsidentschaftswahl im November erneut als Kandidat an und muss sich aktuell wegen eines Schweigegeldprozesses vor Gericht verantworten. (APA, 21.5.2024)