"Amerika" ist einer von zwei Abenden mit Philipp Hochmair. Stephan Brückler

Sie sind in Kärnten und haben die nächsten zwei Wochen abends nichts vor? Spitze! Denn am Dienstag startet zum vierten Mal das Klagenfurt-Festival und reiht in den kommenden 14 Tagen jeden Abend ein anderes Gastspiel aus Musik, Theater oder Tanz wie Perlen auf eine Kette. Ein kurzes Who's who: Regisseur Claus Peymann und TV-Star Harald Schmidt plaudern kommenden Samstag miteinander, Bestsellerautor Ferdinand von Schirach spielt seinen Monolog Regen (27.5.) selber, und Publikumsliebling Philipp Hochmair ist mit zwei Kafka-Abenden (u. a. am 1.6. mit dem Prozess im Landesgericht!) zu Gast. Davor lesen schon diesen Donnerstag die beiden Schauspielerinnen Verena Altenberger und Mavie Hörbiger Texte von u. a. Virginie Despentes über Frauen.

Poppiger Kulturbegriff

Solchen Namen – aber auch nischigeren – begegnet man in Klagenfurt weniger oft, als das Publikumsinteresse es gern hätte. 2021 ist das Festival deshalb zum ersten Mal über die Bühne gegangen. Inzwischen hat es sich "hervorragend etabliert", sagt dessen Intendant, der Regisseur Bernd Liepold-Mosser. Zwischen 4000 und 5000 Besucherinnen und Besucher erwartet er heuer, die seinem breiteren Kulturbegriff – der poppige zwischen traditioneller Volkskultur und klassischer Hochkultur – folgen wollen. Was auch bedeutet, Alicia Edelweiss (mit Funkkopfhörern spazierend am 24.5.), Voodoo Jürgens (26.5.) oder Cari Cari (29.5.) zu lauschen.

Der spanische Choreograf Jesús Rubio Gamo zeigt "Bolero". Jelena Jankovic

500.000 Euro stehen heuer zur Verfügung, generiert aus Förderungen, Sponsoring und Eintritten. Zuletzt wurde Liepold-Mosser als Leiter bestätigt, auch die kommenden drei Ausgaben sind gesichert. Sei es erst wichtig gewesen, das Festival zu etablieren, ist Liepold-Mossers Plan jetzt, noch spezieller und spannender zu werden. Wenig bekannt dürften dem potenziellen Publikum bisher etwa im Bereich Tanz die Zwillinge Sadé und Kristina Alleyne (28.5.) oder der spanische Choreograf Jesús Rubio Gamo (Ravels Bolero, 4.6.) sein. Offizielle Eröffnung ist am Mittwoch um 18 Uhr am Neuen Platz mit der Indie-Singer-Songwriterin Maiija. (wurm, 21.5.2024)