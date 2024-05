Ryan McLeod und Cody Ceci stehen mit den Oilers im Western Conference-Finale. IMAGO/Bob Frid

Vancouver - Die Edmonton Oilers sind am Montag (Ortszeit) ins Finale der Western Conference in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eingezogen. Die Oilers gewannen das letzte Match in der "best of seven"-Serie gegen die Vancouver Canucks mit 3:2 und entschieden die Serie mit 4:3 für sich. Im Conference-Endspiel treffen sie auf die Dallas Stars, die erste Partie geht in der Nacht auf Freitag über die Bühne.

Gm 7: Oilers @ Canucks 5/20 | NHL Highlights | 2024 Stanley Cup Playoffs

Nachdem das erste Drittel torlos geendet hatte, führten die Oilers nach dem zweiten bereits 3:0. In den finalen Minuten verlor Edmonton allerdings die Kontrolle und ließ Vancouver noch auf 3:2 herankommen, der Ausgleich gelang den Kanadiern in der hektischen Schlussphase aber nicht mehr. (APA; 21.5.2024)

Play-off-Ergebnis der NHL vom Montag (2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Western Conference:

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 2:3 (Endstand in der Serie: 3:4)