Die RFDEW soll die Elektronik anfliegender Drohnen stören und sie so unbrauchbar machen. British MOD

Energiewaffen gelten bekanntlich als das kostengünstigste Mittel gegen die relativ neue Bedrohung durch Drohnen. Kein Wunder, schließlich muss man nicht mehr eine Rakete um mehrere Hunderttausend Euro verwenden, um eine Drohne im Wert von 10.000 Euro abzufangen. Das britische Verteidigungsministerium meldet in dem Bereich nun einen Durchbruch in Form einer Waffe, die anfliegende Drohnen mit Radiowellen zerstören soll. Daher auch der Name: Radio Frequency Directed Energy Weapon oder RFDEW.

Zwölf Cent pro "Schuss"

Das System ist eine auf Funkfrequenzen basierende Energiewaffe. Es soll in der Lage sein, Ziele zu verfolgen und in bis zu einem Kilometer Entfernung zu bekämpfen, wobei gerade an Möglichkeiten gearbeitet wird, die Reichweite weiter zu erhöhen. Die Waffe soll Radiowellen aussenden, die in der Lage sind, die elektronischen Komponenten feindlicher Drohnen zu beschädigen oder zu zerstören, sodass die Fluggeräte einfach vom Himmel fallen. Durch die Form der Ausbreitung ist es darüber hinaus möglich, mehrere Ziele gleichzeitig effektiv zu bekämpfen.

Das britische Verteidigungsministerium betont vor allem die Kosteneffizienz der Waffe. So soll ein Schuss zehn Pence oder zwölf Cent kosten. Kein Vergleich zu Fliegerabwehrraketen, die pro Stück sechs oder gar siebenstellige Beträge verschlingen können. Der hohe Automatisierungsgrad mache es möglich, dass das System von einer einzigen Person bedient werden könne. Bei den britischen Streitkräften hofft man sich durch RFDEW einen wirksamen Schutz kritischer Anlagen und Armeestützpunkten vor Drohnenangriffen.

Die RFDEW kann auf einer Vielzahl von Militärfahrzeugen montiert werden und nutzt eine mobile Energiequelle, um Hochfrequenzimpulse in einem Strahl zu erzeugen, der schnell aufeinanderfolgende Schüsse auf einzelne Ziele abfeuern oder erweitert werden kann, um mehrere Bedrohungen innerhalb eines Kegels gleichzeitig zu bekämpfen. Die Technologie wird von einem gemeinsamen Team des Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) und des Defence Equipment & Support (DE&S) entwickelt, das im Rahmen des Projekts Hersa mit der britischen Industrie zusammenarbeitet. Die nächsten Schritte für RFDEW sind Feldtests mit britischen Soldaten im Sommer. Wie viel elektrische Leistung die Waffe benötigt, wurde nicht beganntgegeben.

Wettrennen um Energiewaffen

RFDEW ist aber nicht die einzige Energiewaffe, an der die britischen Streitkräfte forschen. Der Dragonfire genannte Laser soll denselben Zweck erfüllen und wurde im Jänner dieses Jahres erfolgreich getestet, im Zuge dessen erstmals eine Drohne im Flug von der Waffe zerstört wurde. Auch hier dauern die Tests noch an. Dragonfire soll in Zukunft auf Schiffen der Royal Navy eingesetzt werden. Auch die israelischen Streitkräfte verfolgen mit dem Iron Beam ein ähnliches Konzept. Und die USA haben im Bereich der Energiewaffen ebenso Fortschritte gemacht und erstmals einen Laser erfolgreich unter Gefechtsbedingungen eingesetzt.

Laser haben gegenüber Mikrowellenwaffen den Nachteil, dass sie bei schlechtem Wetter oder Nebel nicht mehr gut funktionieren. Noch ist in der Fachwelt allerdings umstritten, ob das überhaupt ein Nachteil ist, schließlich sind auch angreifende Drohnen bei Schlechtwetter nur limitiert einsatzfähig. (pez, 21.5.2024)