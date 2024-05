Von hier nach da: Verena Herterich mit "Myrth" beim Rakete-Festival im Wiener Tanzquartier. TQW / Michael Wuermer

Bis Samstag noch dauert das Rakete-Festival, mit dem das Tanzquartier Wien seine Vorstellung von "Choreografie und Performance einer neuen Generation" präsentiert. Am Pfingstwochenende standen ein Masterpiece der aus Kolumbien stammenden Deutschen Luisa Fernanda Alfonso (29) und Myrth der 1994 in Deutschland geborenen Wienerin Verena Herterich auf dem Programm.

Der Titel Masterpiece könnte ironisch gemeint sein, denn das in Kooperation mit dem Komponisten Peter Rubel entstandene Stück ist Alfonsos Abschlussarbeit an der Berliner Tanzakademie HZT. In Gesellschaft zahlreicher Lautsprecherboxen arbeitet sich die Solistin durch Abwandlungen verschiedener Charaktertänze, etwa des populären Mariachi aus Mexiko oder des Haka der Maori.

Für ein nichtspezialisiertes Publikum ist das Gemisch von Referenzen kaum aufzuschlüsseln. Bedauerlich, denn so geht die im Abendprogramm gestellte Frage hinter dem engagiert, aber schwach getanzten Stück, ob "diese Ausdrucksformen heute noch eine Berechtigung haben", ins Leere. Und was bedeutet "Berechtigung"? Brauchen Charaktertänze, die sich Alfonso zufolge "durch Hyperdramatik, Hypervirtuosität und Hypergeschlechtlichkeit auszeichnen", jetzt einen Anstandswauwau?

Trittstein am Wasser

Ungeklärt bleibt auch, worauf sich der Titel Myrth für das Solo der auf Klarheit und Körperbeherrschung bedachten Verena Herterich bezieht. Glücklicherweise. So können wir's frei etwa mit dem Meer von Myrth aus George R. R. Martins A Song of Ice and Fire verbinden: Dort gibt es eine Inselkette namens Stepstones – und mit Trittsteinen am Wasser fängt Myrth an.

Aber sicher sind auch andere Assoziationen bei diesem Tanz zur Musik von Oravin möglich, in dem eine junge Frau diverse Posen choreografisch präzise umbaut und mit Möglichkeiten experimentiert, ihren Körper mit Bedeutungen zu versehen. Nach Unravellings (2022) eine weitere vielversprechende Arbeit von Herterich. (Helmut Ploebst, 21.5.2024)