In Dublin soll am Mittwoch für den deutschen Meister ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher des Fußballs folgen. Gegner Atalanta Bergamo hat etwas dagegen

Bayer Leverkusen, das war in dieser Saison bis dato eine runde Sache. Ob sich die "perfekte Saison" ausgeht, zeigt sich am Mittwoch im Finale der Europa League und, einen Sieg vorausgesetzt, am Samstag im DFB-Pokalfinale. AFP/SASCHA SCHUERMANN

So schaut's aus: Zwei Siege fehlen bis zur fußballerischen Unsterblichkeit. Entsprechend entschlossen starteten Erfolgstrainer Xabi Alonso und seine Überflieger von Bayer Leverkusen einen Trip, der in die Fußballgeschichte eingehen soll. Von Dublin über Berlin zurück nach Leverkusen – im Idealfall mit zwei weiteren Trophäen im Gepäck.

"Es ist etwas unglaublich Besonderes, das ist wunderschön. Die Motivation könnte nicht größer sein", sagte Sportchef Simon Rolfes vor dem Finale der Europa League am Mittwoch in Dublin gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr, live Servus TV und RTL). Nach der überhaupt nicht ausufernden Titelparty mit der Meisterschale wolle die Werkself nun etwas schaffen, "an das sich die Fans auf der ganzen Welt erinnern", sagte Stürmer Patrik Schick.

36 Jahre nach dem Triumph im Uefa-Cup besitzt Bayer erneut die riesige Chance auf eine internationale Trophäe. Und anders als beim Erfolg 1988, den der langjährige Manager Reiner Calmund im Rückblick eher als "Betriebsunfall" denn als das Erreichen eines lange verfolgten Ziels einordnete, ist der Sieg diesmal fest eingeplant.

Nächster Halt Berlin

"Wir haben ein nächstes großes Ziel", sagt Alonso. Nach dem europäischen Endspiel wartet schließlich am Samstag im Finale des DFB-Pokals auch noch das Duell mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in Berlin. Diese Woche werde "einzigartig", sagte der Spanier. Gekrönt haben die Leverkusener ihre Fabelsaison voller Rekorde mit der Meisterschaft längst. Ein weiterer Pokal wäre das i-Tüpfelchen, drei Titel wären ein Erfolg für die Ewigkeit, die Euphoriewelle soll also ganz sicher nicht vor der nächsten Bestmarke brechen. Denn die seit 51 Spielen ungeschlagene Werkself könnte als erstes Team überhaupt ohne Niederlage das Triple einspielen.

"Wenn wir jetzt noch zwei Trophäen holen, müssen wir schauen, welcher Flieger uns noch mitnimmt, damit es nicht so schwer wird", scherzte Mittelfeldmotor Granit Xhaka, Schweizer können mitunter lustig sein. Rolfes, ein Deutscher mit Witz, stellte augenzwinkernd klar, dass Bayer genügend Platz habe, "das würden wir alles unterkriegen".

Der Gegner aus Italien hatte noch nie ein Problem mit Übergepäck. 61 Jahre warten sie in Bergamo auf einen Titel, die Sehnsucht kennt keine Grenzen. Das große Finale gegen die Unbezwingbaren von Leverkusen sei für den Provinzklub aus der Lombardei "eine historische Chance", sagte Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini. Dafür muss die schwarz-blaue "Göttin", wie die Fans ihren Klub nennen, ihren Finalfluch vertreiben.

Atalantas Höhepunkt

Sie wollen "die beste Version von uns selbst" sein, sagte Gasperini, mit "Überzeugung" und "Hunger" Leverkusen überrumpeln. Nur so hätten sie in ihrem ersten Europapokal-Finale überhaupt gegen den Favoriten eine Chance. "Ist es der Höhepunkt meiner Karriere?", fragte der 66-Jährige sich selbst: "Ja, absolut."

Atalanta-Trainer Gianpiero Gasperini wünscht sich "Überzeugung" und "Hunger". Dann könnte es klappen mit Bergamos erstem Titel seit 61 Jahren. AP/Spada/

Unter Gasperini erlebt der Klub, der im Schatten der Giganten Inter, AC Mailand oder Juventus steht, ein goldenes Zeitalter – und wird nächste Saison zum vierten Mal in fünf Jahren in der Champions League auftreten. Aber er hat es immer wieder verpasst, eine Trophäe zu holen. Den letzten Titel gewann Atalanta durch einen Sieg im italienischen Cupfinale vor 61 Jahren. "Nie mehr 'Vizelanta'", schrieb Sportschau.de. "Vizekusen" ist bereits Geschichte.

Leverkusen ist gewarnt. Gasperini ist bekannt dafür, Talente zu entwickeln, aufregenden Offensivfußball spielen zu lassen und überraschende Ergebnisse gegen Klubs mit weit mehr Potenzial und Geld zu holen. Auf dem Weg ins Endspiel räumte Atalanta Vereine wie Sporting Lissabon, den FC Liverpool und Olympique Marseille aus dem Weg. Xabi Alonso spricht voller Bewunderung über seinen Rivalen. "Er hat einen klaren Plan und hat eine Mannschaft mit einer starken Mentalität und hoher Qualität aufgebaut", sagte der Spanier. "Sie sind eine Spitzenmannschaft."

Offensiv-Power

Während Mittelfeldspieler Marten De Roon angeschlagen ausfällt, muss Bayer vor allem die Offensiv-Stars Charles De Ketelaere und Gianluca Scamacca fürchten. Milan-Leihgabe De Ketelaere blühte in Bergamo richtig auf und wird daheim in Belgien schon als neuer Kevin De Bruyne gehandelt. Und auch Scamacca hat einen Lauf, in den vergangenen sieben Partien in der Europa League hat der Stürmer sechsmal getroffen. "Selbstbewusstsein macht es möglich, dass du die Extraläufe machst, den Pass oder Abschluss riskierst, den du sonst nicht machen würdest", sagte Scamacca. Und: "Endspiele sind besondere Spiele. Nicht nur für Leverkusen." (Christian Hackl, 21.5.2024)