Mikro- und Nanoplastik findet sich längst in so gut wie allen Teilen unseres Körpers. Die Folgen davon sind nach wie vor nur schwer abschätzbar. IMAGO/Pond5 Images

Die Spermienzahl von Männern auf der ganzen Welt geht seit Jahrzehnten zurück. In vielen bisherigen Studien werden schädliche Chemikalien wie Pestizide als Ursache genannt. Doch nun gibt es einen neuen Verdacht: Forschende um den chinesisch-amerikanischen Toxikologen Xiaozhong "John" Yu (University of New Mexico in den USA) haben 23 menschliche Hoden und 47 Testikel von Haushunden unter die Lupe genommen und fanden in jeder der untersuchten Proben Verunreinigungen mit Mikro- beziehungsweise Nanoplastik.

Die analysierten menschlichen Hoden stammten aus Obduktionen aus dem Jahr 2016 und von Männern, die zwischen 16 und 88 Jahre alt waren, als sie starben. Die Testikel waren routinemäßig vom New Mexico Office of the Medical Investigator entnommen worden und standen der Forschung nach einer siebenjährigen Aufbewahrungspflicht zur Verfügung. Aufgrund des konservierten Zustands konnte die jeweilige Spermienzahl nicht mehr ermittelt werden. Anders war das bei den Hunden, deren Hoden aus Tierarztpraxen stammten, die Kastrationen durchführen.

Detailuntersuchungen der Hundehoden zeigten, dass die Spermienzahl in den Testikeln mit höherem Mikroplastikanteil niedriger waren. Das deute auf einen bisher unterschätzten Zusammenhang zwischen Mikroplastik und der Neigung zur Unfruchtbarkeit hin, schreiben die Forschenden im Fachblatt Toxicological Science. Dazu kommt, dass die menschlichen Hoden fast dreimal so stark mit den kleinen Plastikteilchen belastet waren wie jene der Hunde. Neuere Studien an Mäusen aus den Jahren 2021 und 2022 haben ebenfalls ergeben, dass Mikroplastik die Spermienzahl verringert und Anomalien und Hormonstörungen verursacht.

Allgegenwart der MNPs

Mikro- und Nanoplastik (Mikroplastikteilchen sind kleiner als fünf Millimeter, Nanoplastikteilchen kleiner als 1000 Nanometer, gemeinsam werden sie MNPs genannt) sind längst allgegenwärtig: Es findet sich nicht nur in den entferntesten Regionen des Planeten – vom Mount Everest bis zum tiefsten Meeresgraben, auf dem Nordpol ebenso wie in der Antarktis –, sondern auch in so gut wie allen Bereichen unserer Körper. MNPs zu entgehen wird dabei immer schwieriger: Wir nehmen es durch Inhalation, Hautkontakt, über die Schleimhäute der Augenoberflächen oder durch den Konsum von kontaminierten Lebensmitteln auf.

Die wöchentliche Menge unserer Partikeleinnahme wird auf bis zu fünf Gramm geschätzt, was in etwa der Plastikmenge einer Kreditkarte entspricht. Ein Teil davon reichert sich im Körper an: Zuletzt fand sich Mikro- und Nanoplastik auch im menschlichen Blut, in der Plazenta, in der Muttermilch und der Plaque von Halsschlagadern. "Anfangs bezweifelte ich, dass Mikroplastik in das Fortpflanzungssystem eindringen kann", sagte Studienleiter Xiaozhong Yu in der britischen Zeitung The Guardian. "Als ich die ersten Ergebnisse für Hunde erhielt, war ich überrascht. Noch überraschter war ich, als ich die Ergebnisse für Menschen erhielt."

Unabschätzbare Folgen

Die Auswirkungen der MNPs auf die Gesundheit sind noch nicht bekannt, aber im Labor hat sich gezeigt, dass Mikroplastik menschliche Zellen schädigen und die Metastasierung von Krebszellen erleichtern kann. Die Partikel könnten sich im Gewebe festsetzen und Entzündungen hervorrufen. Erst im März warnten Ärzte vor potenziell lebensbedrohlichen Auswirkungen, nachdem sie bei Menschen, deren Plaques in der Halsschlagader mit mikroskopisch kleinen Kunststoffen kontaminiert waren, ein deutlich erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und früheren Tod festgestellt hatten, wie der STANDARD berichtete.

Dabei dürfte es auch eine Rolle spielen, um welche Art von Kunststoff es sich handelt. Deshalb wurden auch für die neuen Studie die Hodengewebeproben aufgelöst und das zurückbleibende Plastik analysiert. Überwiegend bestanden die Teilchen aus Polyethylen, das in Plastiksäcken und -flaschen verwendet wird, gefolgt von PVC. Auch das bedeutet nichts Gutes, wie Yu erklärt: "PVC kann eine Menge Chemikalien freisetzen, die die Spermatogenese stören, denn es enthält seinerseits Chemikalien, die das Hormonsystem stören." (tasch, 21.5.2024)