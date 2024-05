Das Wiener Sigmund-Freud-Museum widmet sich in einer mehrteiligen Ausstellung der Frage, wie Freuds Theorien in der Kunst Niederschlag fanden

Beklemmende Szene, jedes Detail öffnet Türen zum Seelenleben: Gregory Crewdsons unbetitelte Familienfotografie. Freud Museum / Crewdson

Es ist eine Familienaufstellung der unheimlichen Art: Vater und Sohn sitzen einander am Esstisch feindselig angespannt gegenüber, die jüngere Tochter blickt verstört ins Leere, die Mutter betritt nackt und derangiert durch einen Scherbenhaufen latschend das biedermeierlich austapezierte Zimmer. Im Hintergrund stapelt sich bedrückend der Abwasch. Unausgesprochene Konflikte, Spannung, Aggression und Frustration, all das liegt förmlich in der Luft. Jedes Detail in Gregory Crewdsons unbetitelter Fotografie einer schrecklich typischen Kleinfamilie öffnet Türen zur psychoanalytischen Interpretation.

Das Bild ist eines von zwölf Werken, die das Wiener Freud-Museum in der Berggasse 19 in der Sonderausstellung Das Unheimliche – Sigmund Freud und die Kunst zeigt. Es ist dies bereits der zweite Teil einer Kooperation mit der Kunsthalle Tübingen, kuratiert von den beiden Direktorinnen Monika Pessler und Nicole Fritz. In den Blick nehmen will die Reihe nicht etwa Freuds eigenen Kunstgeschmack (von dessen Antikensammlung gibt die Dauerausstellung Eindruck), sondern die Art und Weise, wie psychoanalytische Theorie die jüngere zeitgenössische Kunst beeinflusst hat.

Jeff Wall, Cindy Sherman, Louise Bourgeois

Im Zentrum steht dabei die Frage nach dem Unheimlichen, das Freud 1919 beschrieb: Unheimlich sei eben "nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas Vertrautes, das durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist". Über das Wesen dieses Gefühls, das man aus guten Horror- und Psychothrillern kennt, die subtil und weniger mit der Kettensäge arbeiten, sagt gerade die deutsche Sprache viel aus: Es geht immer ums Vertraute (Heimelige) und das Verdrängte (Verheimlichte).

Der US-amerikanische Fotograf Jeff Wall steht mit seinen seit den 1970er-Jahren die Kunstfotografie prägenden Arbeiten beispielhaft für alltägliche Straßenszenen, die erst auf den zweiten Blick Unheimliches, Komik oder versteckte Tragik bloßlegen. Im ausgestellten A Woman and Her Doctor (1980/81) zeigt er eine Frau, deren Körpersprache bei der mutmaßlichen Psychotherapiesitzung rätselhafte Distanz und Entrücktheit offenbart. Ja, auch Kritik an der Psychoanalyse oder zumindest am in Phasen verlaufenden Lifestyletrend Therapie kann man hier herauslesen. Fotografisches gibt es auch von Cindy Sherman und Louise Bourgeois zu sehen.

Markus Schinwalds "Misfits" zappeln von Zeit zu Zeit ein wenig, dazwischen stehen sie still. Freud Museum / Ottenschläger

Andere Werke sind installativ: Der Österreicher Markus Schinwald lässt in Misfits (Außenseiter, 2013) vollautomatisch bewegte Puppen tanzen, die, wie alles Menschenähnliche, den Unheimlichkeitsfaktor hochtreiben. Birgit Jürgenssens Relikteschuh (1976) thematisiert (männlichen) Schuhfetisch vom feministischen Standpunkt aus: Was hier von der Objektifizierung der Frau übrig bleibt, ist ein blutiger Fußabdruck auf einem Stück Leder.

Häutung, das Abstoßen des Schutzpanzers und Hervorbringen des Verborgenen, ist auch so ein Thema, das die Psychoanalyse wie die Kunst beschäftigt. Erinnert wird hierbei an die Schweizer Künstlerin Heidi Bucher (1926–1993), die in den 70er-Jahren gutbürgerliche Räume, Status- und Unterdrückungssymbole mit einer Latexschicht überzog und diese anschließend in einem performativen Befreiungsakt wieder abstreifte. Ein solches Facelift hat sich in den letzten Jahren auch das Freud-Museum als Institution gegönnt. Frucht dessen sind gut konzipierte Ausstellungen wie diese. (Stefan Weiss, 22.5.2024)