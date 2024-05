Im Gastblog erzählt Pia Trauner vom kommenden veganen Streetfood-Festival Veganmania MQ und davon, wie sich ein Vorgeschmack darauf mit BBQ-Cornribs nach Hause holen lässt.

Immer mehr Menschen wird der positive Einfluss des Plant-based Lifestyles auf Gesellschaft, Klima, Gesundheit und Ernährungsgerechtigkeit bewusst. Mit der Veganmania beim Museumsquartier ist Wien Schauplatz des mittlerweile größten veganen Streetfood-Festivals Europas und dass pflanzlich genießen ganz leicht ist, wird hier deutlich. Interessierte können sich beispielsweise durch frische Pizza direkt aus Rom, tibetanische Momos, vietnamesische Bowls, afrikanische Stews, türkischen Döner, japanische Onigiri, pflanzliche Leberkässemmeln, Hot Dogs und Fleischlaberlsemmeln, Torten und kultige Eiscreme aus Wien, Plant-based Salami aus Ungarn, spanische Churros und Waffeln aus Deutschland kosten. Versprochen: Es ist alles rein vegan und es bleiben keine kulinarischen Wünsche offen. Wer denkt, dass man dort nur auf vegan lebende Menschen trifft, irrt sich, denn hier kommen ganz unterschiedliche Interessierte zusammen. Gemeinsames Genießen verbindet eben nachhaltig.

Vor 26 Jahren begannen alles mit drei Zelten, inzwischen boomt das Festival und beeindruckt jedes Jahr mit einer immer größer werdenden Bandbreite an österreichischen und internationalen Köstlichkeiten. Auch in den Bereichen Food, Fashion und Kosmetik lässt sich viel entdecken: Wie wäre es mit Plant-based Lachs, Taschen aus Teakblättern oder reichhaltiger Duschbutter? Für Veganmania-Feeling für zu Hause sorgt das Rezept für BBQ-Cornribs mit Curry-Mango-Mayo vom Veganmania-Aussteller Jablonski's Vegan Kitchen, das wir heute vorstellen dürfen.

Würzig-fruchtig: BBQ-Cornribs mit Curry-Mango-Mayo. Jablonski Labs

Zutaten für vier Portionen

BBQ-Cornribs

Curry-Mango-Mayo

Zubereitung

Mais vorbereiten: Die Maiskolben gründlich waschen, Blätter und Seide entfernen. Ein Schneidebrett mit einem nassen Tuch unterlegen, damit das Brett nicht verrutscht. Die Maiskolben längs vierteln: zuerst am Schneidebrett liegend halbieren, dann die Hälften vertikal aufstellen (mit der glatten Seite nach unten) und längs in zwei Hälften spalten. Das sind unsere "Ribs". Das Vierteln kann etwas knifflig sein, daher ist ein scharfes Messer wichtig.

Gewürzöl herstellen: In einer kleinen Schüssel Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz, schwarzen Pfeffer und Cayennepfeffer (falls verwendet) gut vermischen.

Mais würzen: Gewürzöl gut und gleichmäßig in die "Maisrippchen" einmassieren, sodass alle Stellen gut bedeckt sind.

Curry-Mango-Mayo zubereiten: Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben, um eine optimale Emulsion zu gewährleisten! Sojamilch, Senf, Apfelessig (oder Zitronensaft), Salz, Ahornsirup (falls verwendet) und Mango-Chutney in ein hohes Gefäß geben. Mit einem Stabmixer kurz durchmixen, bis alles gut vermischt ist. Dann das Öl langsam in einem dünnen Strahl zu der Sojamilch-Mischung gießen, während der Stabmixer auf mittlerer bis hoher Stufe läuft. Die Mischung sollte allmählich dicker werden und eine cremige Konsistenz annehmen. Nach Geschmack Currypulver hinzufügen und nochmals kurz durchmixen. Die Mayonnaise abschmecken und bei Bedarf mehr Salz oder Säure hinzufügen. In ein verschließbares Glas umfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Die vegane Mayonnaise hält sich im Kühlschrank etwa eine Woche.

BBQ: Die marinierten Cornribs direkt auf den Grill legen und nach Geschmack rösten. Alternativ können sie auch im Rohr gebacken werden: Hierfür den Backofen auf 200 °C vorheizen und die Maisrippchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Dabei darauf achten, dass sie sich nicht überlappen. Im vorgeheizten Ofen etwa 20 bis 25 Minuten backen, bis die Ribs goldbraun und knusprig sind. Zwischendurch einmal wenden, damit sie gleichmäßig garen. Es ist auch möglich, die Cornribs zu frittieren.

Nachhaltig: Den Kern kann man austrocknen und gut als Kohlenersatz verwenden.

Servieren: Die fertigen Cornribs mit frischen Kräutern bestreuen und mit Curry-Mango-Mayo und Limettenspalten servieren, die vor dem Essen über den Cornribs ausgepresst werden können. (Pia Trauner, 24.5.2023)