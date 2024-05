In der ersten Ausgabe von "Milborn on Tour" besucht Corinna Milborn die CPAC-Konferenz und spricht mit Teilnehmenden über Friedensstifter und "Gender Zero". Dienstag, 20.15 Uhr auf Puls 24 und Joyn

"Wir sind drin. Offenbar wurden wir nicht als zu woke eingestuft", schätzt Corinna Milborn. Sie und ihr Puls-24-Team schafften es ins Innere der CPAC-Konferenz in Ungarn. Unabhängige Medien sind dort nämlich nicht gerne gesehen. Das Motto der CPAC (Conservative Political Action Conference) lautet dieses Jahr "Wokebusters", und auch "Drain the Swamp". Sümpfe trockenlegen und gemeinsam gegen die liberale Demokratie kämpfen wollen viele hier in Budapest.

In der ersten Folge des neuen Formats Milborn on Tour – zu sehen am Dienstag um 20.15 Uhr auf Joyn und Puls 24 – ist Corinna Milborn dabei, wenn etwa Viktor Orbán über die Progressiven in Brüssel schimpft, "die versuchen, uns die Butter vom Brot zu stehlen". Oder wenn Trump in einer Videobotschaft die Teilnehmenden auf einen "epischen Kampf, um unsere Nationen von dem finsteren Mächten zu befreien", einschwört.

"We win, they lose"

Es gebe mehr Journalisten, die hier nicht reinkommen, als umgekehrt. Auch Milborn und ihrem Team kommt einmal die Security in die Quere, eine Akkreditierung bekommt sie trotzdem, auch weil sie dort zu einem Interview mit Harald Vilimsky verabredet ist. "Die neuen Linken zerstören unsere Kultur, sie opfern unsere traditionellen Werte auf dem Altar der internationalen Zusammenarbeit und des Globalismus", nutzt der FPÖ-EU-Spitzenkandidat hier seine Bühne in diesem Sammelbecken der rechtsextremen und rechten Politiker, die aus der ganzen Welt angereist sind, um sich zu vernetzen. Im Superwahljahr 2024 lautet ihr Motto: "We win, they lose". Die Vorträge und Panels heißen etwa "Souveränismus lebt, Globalisierung stirbt" oder "Gender Zero", einer beschreibt die rechten Konservativen hier als "Schiefer unter den Fingernägel des Establishments".

Corinna Milborn mit Trump-Fan in Budapest. Screenshot: Puls 24, Joyn

Standing Ovations für Geert Wilders

Neben all den Reden, die sich im Kern freilich gleichen, gibt es hier auch Requisiten aus dem Ersten Weltkrieg und eine Fotomöglichkeit mit bunten Anti-Wokeness-Sprüchen. Das Publikum sei "eine Mischung aus jungen, rechtspopulistischen Influencern, alten christlichen Konservativen, fanatischen Trump-Anhängern und Verschwörungstheoretikern", so Milborn. Sie spricht in der Reportage nicht nur mit Politikern wie Vilimsky oder Hans-Georg Maaßen von der deutschen Werteunion ("Orbán hat es geschafft, dass er eigene Medien auf der eigenen Seite hatte. Wir müssen in Deutschland Medien haben, die zumindest ausgewogen berichten").

Erschreckend aufschlussreich sind auch ihre Gespräche mit den jungen, konservativen Influencern, die hier mit Begeisterung etwa Standing Ovations abliefern, wenn Geert Wilders über "No-Go-Areas, wo unsere Werte verschwunden sind", spricht. "Wokeness bedeutet für mich eine komplette Gehirnwäsche, Transgender-Ideologie, alles, was mit Kindern in Schulen passiert. Ich nenne uns wach, aber nicht woke. Wir sind wachsam, was wirklich passiert. Wir kämpfen gegen das Böse", sagt eine junge Frau, ein anderer sieht Trump als Friedensstifter, "er hat dieses Feuer, die Kraft, Sachen anzusprechen".

Neben Reden gab es auf der CPAC-Konferenz auch Verkleidungen, zahlreiche Infostände, Anti-Wokeness-Sprüchen. Foto: Puls 24, Joyn

36 Medien aus 13 Ländern berichten von der Konferenz, "die scheinen sehr gut ausgewählt worden zu sein", so Milborn. Ein Kollege aus den Niederlanden schaffte es nicht rein. Er könne wiederkommen, wenn sein Medium "weniger woke" geworden sei ", lautete die Antwort auf seine Akkreditierungsanfrage, "es ist ihre Show, sie haben kein Interesse an unserer Berichterstattung", sagt er. "Man spürt ziemlich viel Angst im Raum", sagt Milborn über die Stimmung vor Ort. Wie gut, dass Milborn von der Konferenz berichten konnte. (Astrid Ebenführer, 21.5.2024)