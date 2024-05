Wissen: Die Lohnnebenkosten werden oft als Bestandteil des Lohns dargestellt, was insofern richtig ist, als sie von den Arbeitnehmern erwirtschaftet werden. Abgeführt werden diese Abgaben aber vom Dienstgeber direkt. Die Höhe der Abgaben wird am Bruttolohn bemessen und auf diesen draufgeschlagen. Eine Kürzung der Lohnnebenkosten ändert daher per se nichts am Brutto- oder Nettogehalt. Werden die Lohnnebenkosten gekürzt, fließt die Ersparnis den Arbeitgebern zu.

Mehr zum Thema

Ist Österreich als Wirtschaftsstandort schon wieder "abgesandelt"?

Kampf um die Arbeitszeit: Hackeln Leute mehr, wenn Überstunden steuerlich begünstigt werden?