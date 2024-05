Verletzt Peter Westenthaler, von der FPÖ in den ORF-Stiftungsrat entsandt, mit seinen öffentlichen Angriffen auf den ORF seine Verpflichtungen als eine Art Aufsichtsrat? Zwei sachkundige Juristen bestätigen auf STANDARD-Anfrage inhaltlich, was 30 der 35 Stiftungsräte des ORF ihrem blauen Kollegen vorige Woche in einem Protestbrief an Westenthaler attestierten. Weitere vom STANDARD befragte Juristen mit ORF-Einblick sehen die rechtliche Möglichkeit, dass der Stiftungsrat selbst Westenthaler "aus wichtigem Grund", wie das rechtlich heißt, mit Mehrheit abberuft.

"Echte organschaftliche Pflichtverletzung"

Ein Stiftungsrat hat eine ähnliche Funktion wie ein Aufsichtsrat, erklärt Susanne Kalss auf Anfrage. Die Professorin am Institut für Unternehmensrecht und Vorständin des Instituts für Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien verweist auf Paragraf 99 Aktiengesetz: "Als Aufsichtsrat hat man das Interesse des Unternehmens wahrzunehmen und darf nichts Schädigendes gegenüber dem Unternehmen tun oder nach außen sagen. Das ist eine echte organschaftliche Pflichtverletzung." Das ORF-Gesetz verweist in Sachen Stiftungsrat auf das Aktienrecht beziehungsweise übernimmt dessen Regelungen.

"Organschaftliche Pflichtverletzung": Susanne Kalss, Vorständin des Instituts für Unternehmensrecht der WU Wien, über gesellschaftsrechtliche Grundsätze. WU Wien

Das Mandatsverhältnis eines Aufsichtsrats gegenüber dem Unternehmen beinhalte nicht alleine die Pflicht zur Verschwiegenheit, wie sie etwa auch das ORF-Gesetz vorsieht. Es gebe eine organschaftliche Treuepflicht und ein Schädigungsverbot, erklärt Kalss: "Ich darf mein Unternehmen nicht schädigen. Ich kann etwas intern zur Diskussion stellen, kann die Geschäftsführung prüfen, kritisieren, Vorschläge machen, sie kritisch fragen. Aber alles intern. Der Stiftungsrat ist ein internes Organ wie ein Aufsichtsrat, der nicht nach außen zu gehen hat. Nach außen tritt der Vorstand auf. Das ist gesellschaftsrechtlich vollkommen klar."

"Linie überschritten"

Der Wiener Rechtsanwalt und WU-Honorarprofessor Georg Schima ist spezialisiert auf Arbeits- und Unternehmensrecht mit Schwerpunkt Rechtsstellung und Verantwortung von Unternehmensleitungen und Aufsichtsräten.

Mitglieder von Aufsichtsräten seien verpflichtet, die Interessen der jeweiligen Körperschaft zu wahren. Öffentliche und wiederholte negative Äußerungen über das Unternehmen, ob nun wahr, halbwahr oder unwahr, würden das Unternehmen in seinem Ruf schädigen und würden diesen Pflichten widersprechen, sagt Schima auf STANDARD-Anfrage.

Organmitglieder müssten die Interessen des jeweiligen Unternehmens in der Öffentlichkeit wahren, "ungeachtet der Meinungsfreiheit und der Zulässigkeit kritischer Bemerkungen". Sie könnten sich natürlich kritisch mit dem Unternehmen und Vorgängen dort auseinandersetzen – aber intern im Gremium. "Kritik am Unternehmen öffentlich zu äußern ist für Organmitglieder immer eine Gratwanderung." Sie unterliegen, auch im ORF, zudem einer Pflicht zur Verschwiegenheit.

"Linie überschritten": Unternehmens- und Arbeitsrechtler Georg Schima. sms.law Michèle Pauty

Westenthaler äußerte etwa Kritik an der neuen Haushaltsabgabe für den ORF. "Man kann der Meinung sein, dass das nicht die beste Idee ist", sagt Schima. Die Kritik an dem vom Gesetz vorgeschriebenen ORF-Beitrag richte sich jedoch an den Gesetzgeber, der ORF sei verpflichtet, ihn einzuheben. Aber, so Schima: "Wenn ich als Aufsichtsrat die Kritik an der Haushaltsabgabe mit Kritik am Unternehmen verknüpfe, es würde sich auf Kosten armer Menschen bereichern, dann ist die Linie überschritten."

"Schwer unternehmensschädlich"

Westenthalers Behauptungen über Konsulentenverträge, die angeblich "unglaublich" hoch bezahlt würden, aber "offenbar für keine Leistung", gehen aus Schimas Sicht ebenfalls zu weit. Eine solche – "im Grunde den Vorwurf der Untreue beinhaltende – öffentliche Aussage, zudem nach den Formulierungen zu schließen ohne Substrat, ist schwer unternehmensschädlich".

Es sei legitim, solche Kritik oder Vermutungen in Sitzungen des Gremiums aufs Tapet zu bringen und eine Prüfung zu verlangen, sagt der Unternehmens- und Arbeitsrechtler: "Aber es ist untragbar, das in der Öffentlichkeit zu tun, versehen mit mehreren 'angeblich'."

Nach dem Aktienrecht, GesmbH-Recht und Stiftungsrecht wäre derlei nach Ansicht Schimas "ein klarer Fall einer Pflichtverletzung".

In Aktiengesellschaften oder GesmbHs bräuchte es keinen Grund für eine Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern, dafür aber eine Dreiviertelmehrheit. "Wohl in jeder gut geführten AG oder GesmbH würde sich in solchen Fällen die erforderliche qualifizierte Mehrheit finden, um dieses Mitglied abzuberufen", sagt Schima.

Der ORF ist als Stiftung öffentlichen Rechts organisiert, viele der Bestimmungen für Stiftungsräte orientieren sich an den Regelungen für Aufsichtsräte in Aktiengesellschaften.

Abberufung rechtlich möglich

Weitere Juristen mit ORF-Einblick, die aber nur ohne Namensnennung mit dem STANDARD sprechen wollten, sagen: Der Stiftungsrat des ORF könnte Westenthaler mit Mehrheit "aus wichtigem Grund", so die juristische Formulierung, abberufen, wenn eine solche Abstimmung per Antrag auf die Tagesordnung kommt.

Nach ihrer Rechtsansicht würde dafür eine einfache Mehrheit ausreichen. Passiert ist das bisher nicht in der Geschichte des ORF-Stiftungsrats, und auch nicht im ORF-Kuratorium, dem Vorgängergremium. Dort war Peter Westenthaler bereits als FPÖ-Klubobmann 1999 bis Ende 2001 Mitglied – schon mit ähnlich forschem Auftreten.

Westenthaler "im Sinne einer besseren Zukunft"

Westenthaler hat sein Auftreten im Stiftungsrat nach dem Protestbrief von 30 Kolleginnen und Kollegen verteidigt. Er handle im Interesse des ORF: "Es kann niemals den gesetzlichen Aufgaben eines Stiftungsrates widersprechen, wenn man im Sinne einer besseren Zukunft des Unternehmens schwere Fehlentwicklung aufzeigt und diese damit verhindern will."

Das Protestschreiben vieler Stiftungsräte listete eine Vielzahl öffentlicher Vorwürfe von Geldverschwendung über "Propaganda" bis zu Angriffen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF auf. (Harald Fidler, 22.5.2024)