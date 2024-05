Spielszenen in Wiederholung, Spielerdaten während des Spiels, Statistiken zum Spielverlauf via Handy oder Tablet

In weniger als einem Monat startet die Fußball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland. Servus TV zeigt 31 der Spiele inklusive der Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft und des Finales. An den ORF wurden 20 Partien abgegeben. Wohl nicht ganz zufällig zum Start der neuen Streamingplattform ORF On am Mittwoch und der Präsentation eines neuen ORF-Sportstudios wirbt ServusTV nun damit, dass die eigene Plattform ServusTV On "The On an Only" für die EM 2024 sei.

Servus TV zeigt 31 der EM-Spiele inklusive der Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft und des Finales. Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Der Salzburger Privatsender begründet das etwa damit, dass Fußballfans bei Livespielen am Zweitscreen via Handy oder Tablet die wichtigsten Spielszenen in Wiederholung nachschauen, Spielerdaten während des Spiels checken sowie eine Reihe weiterer Statistiken zum Spielverlauf abrufen können. Auch warte man laut Aussendung mit Podcasts, Hintergrundberichten und ausführlichen Analysen auf. (APA, 21.5.2024)