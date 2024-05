So schön ist das Leben im Zeichen des roten Sterns: Das Tiroler Landestheater begibt sich auf die Spuren vonSaša Stanišićs "Herkunft". Tiroler Landestheater / Gufler

In einem Land, das es nicht mehr gibt, verliert eine Großmutter allmählich ihr Gedächtnis, und ein Enkel sucht nach Erinnerungen. Zwischen billigen Kaufhausteppichen mit Orientmuster und Furnierholzmöbeln sollen sich Worte wie "Zugehörigkeitskitsch" und "Herkunftsfolklore“ fremd vorkommen, tun es aber irgendwie nicht. Ausstatter Jan Freese hat die Bühne außerdem mit einem großen roten Stern möbliert: Er steht für das sozialistische Jugoslawien und für des Ich-Erzählers glühend verehrte Mannschaft Roter Stern Belgrad. Auf der Flucht aus Višegrad nach Heidelberg muss der Fan-Schal unbedingt mit, dabei sind die Fußballstadien längst zu Sammelbecken aggressiver Nationalisten geworden.

Zeit für etwas Nachhilfeunterricht, der dem Publikum an einer Kreidetafel zuteil wird. Lektion eins: Geschichts- und Landeskunde. Tito, Teilrepubliken, nationalistische Hetze, blutiger Bürgerkrieg. Lektion zwei: Aussprache. Das "č" wie in "deutsch", vom Giovanni das "đ" und ein "ž" wie in "Je t'aime". Das interessiert zwar die Ausländerbehörde nicht, und "die Eltern unterhielten sich im öffentlichen Raum auf Serbokroatisch ohnehin schon vorbeugend leise", auf dass man ihnen ihr Migrantendasein verzeihen möge. Aber das Schöne an der Literatur und am Theater ist ja die Möglichkeit des Perspektivenwechsels. Und die Umkehr der Verhältnisse an der Schultafel ist eine der charmantesten Ideen in einer eher durchwachsenen Innsbrucker Bühnenadaption von Saša Stanišićs Herkunft.

Für seine stark autobiografisch geprägte literarische Reflexion über den Zufall, irgendwo geboren zu werden, hat der deutsch-bosnische Autor 2019 den Deutschen Buchpreis erhalten. Seither wurde Herkunft auf deutschen Bühnen viel inszeniert, die österreichische Erstaufführung in der Regie von Jasmina Hadžiahmetović fand am Samstag in den Kammerspielen des Tiroler Landestheaters statt.

Ordnung durch Übertitel

Wie in der Vorlage verschwimmen hier die Zeiten und Ebenen (Textfassung: Hadžiahmetović, Stefan Späti), Ordnung versucht die Inszenierung mittels Übertiteln zu schaffen. Merima Ključo, die Stanišić auch auf Lesungen begleitet, spielt live am Akkordeon, das fünfköpfige Ensemble – Daniela Bjelobradić, Marie-Therese Futterknecht, Patrick Ljuboja, Kristoffer Nowak, Stefan Riedl – verkörpert in stetigem Wechsel den Ich-Erzähler Saša, Eltern, Grenzbeamte, Großmütter, Tito-Wiedergänger und erste Lieben, die an Sprachgrenzen stoßen.

Was man von den Darstellerinnen nicht behaupten kann, die mit Verve jugoslawisches Liedgut darbieten und so manches Balkan-Klischee satirisch überhöhen. Ćevapčići werden mit Zwiebelgeruch serviert, im Slapstick geht allerdings auch viel vom Sprachwitz des Autors verloren. Der wäre aber dringend nötig, um das gegen Ende des rund zweistündigen Abends herandräuende Pathos aufzufangen. Herkunft ist ein schwieriges Konstrukt, anfällig für Missbrauch, speziell durch nationalistische Ideologien. Die Botschaft hört man wohl, sie kommt nur leider ziemlich schwerfällig über die Rampe. (Ivona Jelčić, 21.5.2024)