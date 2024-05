Straßen in Neukaledonien sind blockiert. AFP/DELPHINE MAYEUR

Wo er landen will, weiß Emmanuel Macron vielleicht selbst noch nicht: Der internationale Flughafen der neukaledonischen Hauptstadt Nouméa (180.000 Einwohner) ist wegen der Unruhen derzeit geschlossen. Trotzdem hat der französische Präsident am Dienstag bekanntgegeben, dass er noch am gleichen Tag den Inselarchipel nordöstlich von Australien besuchen werde. Er folgt 1500 Polizisten und Armeevertretern, die seit Beginn der schweren Krawalle vor einer Woche zur Befriedung des 18.000 Kilometer entfernten französischen Territoriums entsandt wurden. Wie sie wird Macron letztlich wohl auf einem Militärstützpunkt landen.

Mit der überraschenden Reise folgt der Präsident seiner eigenen Einschätzung, dass sich die Lage vor Ort in der Nacht auf Dienstag "leicht beruhigt" habe. Journalisten und Einwohner zeichnen ein anders Bild. Jugendliche Ureinwohner haben in und um Nouméa schon 4000 Geschäfte und Unternehmen – wie Renault oder Carrefour meist Symbole der französischen Präsenz – in Brand gesteckt oder geplündert; den Zubringer zum Flughafen sperrten sie in der Nacht auf Dienstag mit immer neuen Barrikaden. Die Schäden belaufen sich bald einmal auf eine Milliarde Euro.

Mehrere Tote

Die Polizei hat in einer Woche mehrere Hundert Randalierer verhaftet. Sechs Personen, darunter zwei Polizisten, sind durch Schüsse ums Leben gekommen. Benzin, Nahrungsmittel und Medikamente werden rar. Französischstämmige verbarrikadieren sich zu Hause und bilden bewaffnete Selbsthilfegruppen.

Die Regierungen von Neuseeland und Australien haben Militärmaschinen geschickt, um von französischen Stützpunkten aus Staatsangehörige zu evakuieren. Auch viele Franzosen wollen nur noch in das Mutterland in Europa zurück; bis auf weiteres bleiben sie aber blockiert.

In der aufrührerischen Stimmung bleibt unklar, was Macron auf dem "caillou" (Steinchen), wie die Hauptinsel des neukaledonischen Archipels genannt wird, mit seinem proaktiven Vorgehen überhaupt erreichen will. Das Präsidialamt sprach am Dienstag von einer "Mission", vermochte aber nicht zu sagen, was sie beinhaltet.

Neues Wahlrecht als Auslöser

Der Staatschef wird zweifellos versuchen, zwischen den Französischstämmigen und den kanakischen Ureinwohnern zu vermitteln. Er gilt allerdings selbst nicht als unparteiisch: Für die Gewaltexplosion hatte seine eigene Partei Renaissance gesorgt, als sie vergangene Woche zusammen mit Rechtsparteien ein neues Wahlrecht für den Archipel verabschiedete. Es begünstigt die "weißen" Franzosen. Der Beschluss der französischen Nationalversammlung wirkte wie der berühmte Funke ins Pulverfass. Seit einer blutig beendeten Geiselnahme im Jahr 1988 versucht man auf der Insel erfolglos, ein Auskommen der zwei ethnischen Gemeinschaften zu finden.

Der Anthropologe Benoît Trépied erklärte am Dienstag, Forscher hätten wegen der explosiven Stimmung auf Neukaledonien seit drei Jahren Alarm geschlagen. Dass Macron die Dinge selbst in die Hand nehmen will, zeugt von einer rapide reifenden Einsicht: Frankreich läuft Gefahr, auch seine Überseegebiete wie etwa Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique, La Réunion oder Tahiti zu verlieren – nachdem seine Militärs mit tatkräftiger Mithilfe Russlands unlängst schon aus vier westafrikanischen Ex-Kolonien geworfen worden sind.

Strategisch wichtig

Neukaledonien verfügt zum einen über die weltgrößten Nickelreserven der Welt und ist zudem im Westpazifik strategisch gelegen. Das für die Unabhängigkeit Neukaledoniens kämpfende Komitee CCAT unterhält zum Beispiel enge Beziehungen zu Aserbaidschan, das dem Einflusskreis Russlands und Irans zugeordnet wird. Heute scheint die Lage auf dem Südseearchipel nicht nur sozial, sondern auch politisch nahe am Kippen zu sein. Wie Macron diese Entwicklung auf Neukaledonien aufhalten und die antifranzösische Stimmung ändern kann, muss er erst noch zeigen. (Stefan Brändle aus Paris, 21.5.2024)