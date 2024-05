Die beiden Betonringe mit in Metall eingestanzten Namen stehen schon seit 2019 im obersteirischen Judenburg. Das Mahnmal Zwei Ringe im Strom der Zeit des Künstlers Clemens Neugebauer wurde in enger Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums vor Ort und der jüdischen Zwi-Perez-Chajes-Schule (ZPC) in Wien geplant.

Das Mahnmal "Zwei Ringe im Strom der Zeit" erinnert an die beiden jüdischen Gemeinden in der Geschichte Judenburgs. Künftig soll es auch Ort von Gedenkveranstaltungen sein. Katja Heiden

Schon damals hatte man die Idee, hier jährlich Gedenkfeiern auszurichten. "Doch dann kam Corona", erzählt Katja Heiden, Lehrerin in Judenburg. Mittlerweile gibt es einen Auftrag der Bildungsdirektion an sechs Schulen in der Region, jedes Jahr eine Gedenkfeier bei den beiden Ringen zu organisieren. Für die nächsten sechs Jahre ist damit vorgesorgt.

Wiener Nachkommen

Den Anfang macht diesen Donnerstag das Gymnasium in Judenburg selbst. "Wir wollten keine Gedenkveranstaltung im üblichen Sinne machen, wo nur viele Erwachsene hinkommen, sondern eine, wo auch in der Organisation und als Gäste Kinder und Jugendliche eingebunden sind", sagt Heiden. Auch dritte und vierte Volksschulklassen aus Judenburg sind daher dabei.

Schülerinnen und Schüler der ZPC werden als Gäste erwartet. Auch Wiener Nachkommen einer jüdischen Familie haben ihr Kommen angekündigt. In einem Theaterstück der Jugendlichen wird eine Zeitreise in die Vergangenheit der Stadt unternommen.

Die zwei Ringe stehen für die beiden jüdischen Gemeinden, die hier ab 1000 bis zur Vertreibung 1496 und von 1850 bis 1938 lebten. Historisch ist es unbestritten, dass Judenburg seinen Namen wegen der jüdischen Bevölkerung erhielt – wie andere Orte an der Venediger Handelsstraße, die auch durch die heutigen Bundesländer Kärnten und die Steiermark führte. Viele von ihnen heißen Judendorf, wie Judendorf-Strassengel nahe Graz.

Judendorf heißen in Kärnten auch ein Ortsteil von Maria Saal und ein Stadtteil von Villach sowie in der Steiermark ein Ortsteil von Neumarkt und ein Stadtteil von Leoben. Sie alle liegen auf dieser Route, "auf der auch jüdische Händler von Oberitalien in Richtung Donauraum unterwegs waren und sich niederließen", wie der Leiter des Judenburger Stadtmuseums, Michael Georg Schiestl, weiß.

"Etymologische Arisierung"

Die Nationalsozialisten wollten Judenburg umbenennen, die jüdische Geschichte damit tilgen. "Was den Nazis nicht gelang, versuchte nach 1945 die lokale Geschichtsschreibung durch eine haarsträubende etymologische Arisierung", erzählt der Historiker Schiestl.

Man konstruierte einen Zusammenhang mit Liutold aus dem Adelsgeschlecht der Eppensteiner, dessen Spitzname "Judo" gewesen sein soll, um die jüdische Geschichte in der Stadt zu verschleiern. "Tatsächlich hat sich die Stadt um 1000 aber sogar aus einer jüdischen Siedlung gebildet", sagt Schiestl dem STANDARD. Urkundlich erwähnt wurde Judenburg 1074 als "Judinburch".

Detail des Mahnmals "Zwei Ringe im Strom der Zeit" mit Namen aus den jüdischen Gemeinden der Stadt. Katja Heiden

Die Namen auf den beiden Ringen der Skulptur sind natürlich nicht jene aller Jüdinnen und Juden, die je in Judenburg gelebt haben, aber einige – ab 1300 – konnte man recherchieren. "Es gibt eine relativ gute schriftliche Überlieferung und eine Vielzahl von Urkunden auch im Landesarchiv Steiermark", erklärt Schiestl.

"Kein politischer Wille"

Den "Kulturschatz", der im Stadtmuseum vor Ort liegt, sieht Schiestl von der Politik zu gering geschätzt. "Es ist eine der größten Sammlungen in der Steiermark, Fotografien, Objekte, Plakate, die für die ganze Region Aichfeld-Murboden interessant ist. Doch wir wurden im Zuge der Sparmaßnahmen total ausgehungert, letztes Jahr wurde unser Budget um 50 Prozent gekürzt. Es gibt parteiübergreifend keinen politischen Willen", attestiert Schiestl der SPÖ-geführten Stadt. (Colette M. Schmidt, 22.5.2024)