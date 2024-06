Bitte no more bullshit!

Im Gastblog setzt sich Coco Saal, Teammitglied des Vereins Sorority, genauer mit der Parole "Lächel doch mal" auseinander.

(Ey) Lächel doch mal (ey), stell dich nicht an

(Ey) Lächel doch mal (ey, ey)

Shirin David stellt mit ihrem Lächel doch mal-Rapvideo die Welt auf den Kopf: Ein verängstigter weißer Cismann schleicht geduckt durch die Gegend. Dafür hat er einen guten Grund: Er ist von bedrohlich wirkenden Frauen umgeben, die ihn cat-callen. Die Sängerin selbst zieht sogar blank vor ihm.

Die Realität sieht anders aus, und zwar so:

Eine Frau* oder weiblich gelesene Person geht in einem Outfit, das eigentlich gar keine Rolle spielt – aber wir leben halt im Patriarchat – auf offener Straße zu einer Tages- oder Nachtzeit, die völlig irrelevant ist – aber Patriarchat – durch eine Gegend, die absolut überall sein könnte – denn die ganze Welt ist ein Patriarchat – und stößt plötzlich auf einen oder mehrere cis Männer.

Die Frau* will einfach nur schnell nach Hause. Sie tut so, als würde sie die Männer gar nicht wahrnehmen, während sie schon längst die Szene aus den Augenwinkeln beobachtet. Sie hat die Straßenseite gewechselt, den Schlüssel in die Hand genommen und steckt sie einzeln zwischen ihre Finger. Jetzt sieht sie aus wie Wolverine. Innerlich seufzt sie, denn sie weiß, was jetzt kommt: "Ey, lächel doch mal! Du guckst so böse. Sieht doch viel besser aus, wenn du lachst."

Lächel mal – Was steckt hinter dem Satz?

So gut wie jede weiblich gelesene Person dürfte das schon mal gehört haben. Ein Satz, der harmlos klingen mag, in dem aber einiges steckt: Wer lächelt, ist schön. So die Maxime unserer Gesellschaft. Und wer muss schön sein? Frauen. Warum? Damit sie einen Mann finden, heiraten und Kinder gebären – also ihren Lebenszweck erfüllen.

Und ein Lächeln signalisiert die Werte, die heiratswillige cis Männer in einer Frau such(t)en: nett, unkompliziert und angepasst soll(te) sie sein. Bloß keine eigenen Gedanken haben oder gar ihre Meinung äußern.

So war es zu Zeiten der Archaik und so hört frau* es bis heute. Auf dem Blatt sind wir gleichberechtigt und haben ein Recht auf Selbstverwirklichung. Unsere patriarchale Gesellschaft sieht die Verwirklichung von Frauen* mittlerweile sogar auch in der Karrierewelt vor – dem Kapitalismus sei Dank –allerdings nur so lange frau* das Spiel der alten weißen cis Männer mitspielt. Aber sie sollen bitte trotzdem noch zwei, drei Kinder aus ihrer Vagina pressen, möglichst schnell wieder arbeiten und gratis alle Care-Arbeit leisten. Und dabei bitte lächeln!

Frauen lächeln mehr

So werden Frauen* von klein auf sozialisiert, was mehrere Studien belegen. 2003 haben Wissenschafter:innen herausgefunden, dass Frauen* häufiger lächeln als Männer. Bei Jugendlichen ist die Differenz noch stärker ausgeprägt. Sobald Frauen* auf einer Machtebene mit Männern stehen oder die gleiche Arbeit ausführen, verschwindet sie aber.

Kein Wunder: Frauen* in höheren Positionen wird meist ihre "Weiblichkeit" abgesprochen. Stattdessen werden sie stärker mit "männlichen Eigenschaften" assoziiert (siehe Angela Merkel). Sie gelten dann als "one oft he boys". Doch selbst dann: Fühlt frau* sich beobachtet, fällt sie laut Studie schnell in ihre sozialisierte Geschlechterrolle zurück und lächelt wieder verstärkt. Selbst in angespannten Situationen.

Was das Dauerlächeln mit mir gemacht hat

Eine Tatsache, von der auch ich ein Lied singen kann. Während der Corona-Pandemie erlitt ich einen Burnout. Als AFAB1 in die privilegierte westliche Welt geboren, wurde ich als Mädchen sozialisiert. Immer schön brav und leise sein, keine Umstände machen und lächeln. Als ich nun mit Burnout vor meinem Arzt saß, lächelte ich nonstop. Es war mein "Es tut mir so leid, dass ich Ihnen Umstände mache, weil es mir wirklich nicht gut geht"-Verlegenheitslächeln. Seine Reaktion: "Sie können gar keinen Burnout haben, sie lächeln ja so nett."

Seit diesem Erlebnis arbeite ich daran, nur noch zu lächeln, wenn ich es auch möchte. Was ich seitdem vermehrt höre? "Du guckst so böse, was ist denn los? Lächle doch mal, dann siehst du viel besser aus."

Was passiert, wenn frau* nicht lächelt?

Mein Umfeld und die ganze Welt sind so sehr an mein Lächeln als Frau gewöhnt, dass ich gleich als böse eingestuft werde, wenn ich es mal nicht tue – weil ich Burnout habe, ich in Gedanken ganz bei mir bin oder ich mich einfach nur auf etwas konzentrieren will. Oder weil mein männliches Gegenüber gerade mal wieder sexistische Parolen in die Welt hinausschreit und das auch noch für komisch hält. (Alles Gründe, die ich gar nicht nennen muss!)

Und genau hier liegt der Punkt, warum es in unserer Gesellschaft so verpönt ist, wenn Frauen* nicht lächeln: Es bedeutet einen bewussten oder unbewussten Widerstand gegen das Patriarchat. Denn ohne Lächeln spielen wir das Spiel nicht mit. Kein Wunder, dass das Patriarchat schnell einen Begriff gefunden hat, um nicht lächelnde Frauen* abzuwerten: das Resting Bitch Face.

Es soll Frauen*, die nicht lächeln und neutral dreinblicken, beleidigen. Es soll uns das Wort "Bitch" an den Kopf werfen, obwohl es rein gar nichts mit einem nicht lächelnden, neutralen Blick zu tun hat. Das Wort ist ein weiterer Generator des Patriarchats, da Frauen* ihre Sexualität bloß nicht frei ausleben sollen. Denn das wäre Eigenermächtigung und Freiheit.

Plädoyer für das Resting Bitch Face

Doch sie kommen zu spät, denn "Bitch" ist zwar beleidigend gemeint, wir Frauen* haben es aber mithilfe der LGBTQIA*- und der Black Community zurückerobert. "I'm that bitch" ist längst zum Female Empowerment geworden, und es hat in den Mündern von Cismännern nichts mehr zu suchen.

Daher mein Fazit: Wenn du das nächste Mal "Ey, lächel doch mal" hörst, setz dein schönstes Resting Bitch Face auf und "let them have it"! (Coco Saal, 4.6.2024)