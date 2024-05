Liebe Leserin, lieber Leser,

Elon Musk ist - wieder einmal - in den Schlagzeilen. Diesmal allerdings mit Drohungen gegenüber Tesla, dem E-Auto-Hersteller, dem er als CEO vorsteht. Wobei Musk Tesla eigentlich als KI- und Roboterfirma versteht, weswegen seine Forderung an die Shareholder lautet, dass sie ihm insgesamt 25 Prozent der Aktien überantworten sollen, da er sonst weder an KI, noch an Robotern weiter arbeiten wolle.

Microsoft hat derweil den "Copilot Plus"-PC vorgestellt. Es handelt sich um Laptops mit dedizierter KI-Hardware und KI-Features im gesamten Windows-System. Die eigenen Surface-Geräte laufen zudem nicht mehr mit Chips von Intel. Eine der neuen Funktionen, "Recall", soll Windows eine Art "fotografisches Gedächtnis" geben. Das Auffinden von Informationen soll erleichtert werden, indem Windows praktisch alle Aktivitäten speichert. Diese Daten, sagt Microsoft, sollen aber nur lokal am Rechner bleiben.

Und Scarlett Johansson erhebt Vorwürfe gegen OpenAI. Die Stimme des kürzlich vorgestellten Assistenten "Sky" soll entgegen ihres Willens von ihr kopiert worden sein, sagt die Darstellerin.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD.

Musk droht Tesla: Gebt mir mehr Aktien, oder ihr bekommt weder KI noch Roboter

Microsoft stellt Copilot Plus PC vor und will sämtliche Inhalte für die KI speichern

Scarlett Johansson wirft OpenAI vor, ihre Stimme kopiert zu haben – trotz mehrfacher Ablehnung

Google schützt künftig vor betrügerischen Anrufen – und sorgt damit für Angst vor Überwachung

Ein Schuss der neuen britischen Drohnenabwehr kostet zwölf Cent

E-Bike-Akku ging erneut in Flammen auf: Feuerwehr warnt vor Laden in der Wohnung