Luftlandeübung der Nato: In der Nähe der rumänischen Städte Turda und Cincu springen Fallschirmjäger ab AFP/DANIEL MIHAILESCU

Ende vergangener Woche rückte die Heeresministerin aus. Und sie musste kalmieren. Nur weil man der Nato einen Brief schreibe, müsse man ihr noch lange nicht beitreten wollen, sagte Klaudia Tanner (ÖVP) sinngemäß in der Nationalratssitzung am Donnerstag. Es entstehe "keinerlei Verpflichtung für Österreich", man wolle als neutrales Land nur den Austausch mit dem Militärbündnis intensivieren. Was war passiert? Welche Art von Post ist es, die das transatlantische Bündnis von der Verteidigungsministerin erhält? Und warum hat der Briefverkehr für so viel Wirbel gesorgt?

Im Dezember hatte Österreich ein Schreiben an die Nato gerichtet, wie die Presse kürzlich berichtete. Das gemeinsam mit drei weiteren neutralen Staaten, nämlich der Schweiz, Irland und Malta, formulierte Anliegen: Man wolle die Partnerschaft mit der Nato vertiefen. Denn angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hätten die Beziehungen der Neutralen mit dem Verteidigungsbündnis eine wachsende Bedeutung bekommen. Konkret schlägt die Ländergruppe, die sich "westeuropäische Partner" – kurz: WEP4 – nennt, demnach zusätzliche gemeinsame Übungen sowie mehr Zugang zu Informationen und Dokumenten vor.

"Beitritt über Hintertüre"

Eine Intensivierung von Österreichs Beziehungen zur Nato? Mehr hatte es nicht gebraucht. Vor allem nicht für die heimische Opposition. Die Bundesregierung setze zum Nato-Beitritt "über die Hintertüre" an, polterte SPÖ-Chef Andreas Babler. ÖVP und Grüne würden "immer ungenierter an der Abschaffung der österreichischen Neutralität" arbeiten, ließ FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger wissen.

Seither reiten Ministerinnen und Abgeordnete aus, um einmal mehr zu betonen: Österreich habe keinerlei Absicht, Teil des Verteidigungsbündnisses zu werden. Man könnte die Frage aber auch anders stellen: Könnte Österreich die Voraussetzungen einer Nato-Mitgliedschaft überhaupt erfüllen, wenn es denn wollte? Folgt auf mehr Nähe zur Nato in der Regel ein Beitritt? Und: Wir wollen die Nato offenbar nicht – aber wie sehr will die Nato eigentlich uns?

In Militärkreisen in Brüssel, dem Sitz der Nato, zeigt man sich über die Aufregung in Österreich verblüfft. "Es geht dabei weder um die Neutralität noch um einen Nato-Beitritt, auch nicht um Anpassung der Waffensysteme oder Ähnliches", sagt ein hoher Offizier dem STANDARD. Die alte "Partnerschaft für den Frieden" (PfP) sei schlicht etwas in die Jahre gekommen, erklärt auch ein Diplomat, der anonym bleiben möchte. Mit dem Schreiben wolle man einen neuen Anstoß geben. Grund für die Annäherung ist die völlig veränderte strategische Lage. Der Überfall Russlands auf die Ukraine führte zu einem Beitritt Finnlands und Schwedens, die Ukraine selbst drängt in das Militärbündnis.

Gemeinsame Übungen

23 von 27 EU-Staaten gehören der Nato an. Österreich, Irland und Malta arbeiten seit 1995 im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden militärisch eng mit der Allianz zusammen. Österreich engagiert sich außerdem als friedenserhaltende Macht in Bosnien-Herzegowina, hatte jahrelang das Kommando der dortigen EU-Truppe inne. Im Rahmen der PfP nimmt Österreich zudem regelmäßig an gemeinsamen Übungen mit der Nato teil.

Der Brief an das Bündnis ist freilich von starkem Eigeninteresse getrieben. Denn Nichtmitglieder erhalten keinen Einblick in geheime militärische Pläne und Dokumente, sogenannte "classified papers". Durch die angestrebte engere Kooperation erhofft sich Österreich unter anderem bessere Einsicht in die Entwicklungen bei Cyberabwehr und Terrorbekämpfung. Ob und wie die Nato den Avancen nachkommt, wird sich beim nächsten Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Nato in Washington, D.C. im Juli zeigen. Das Thema steht auf der Tagesordnung – allerdings nicht ganz oben.

Die Nato verfolgt prinzipiell eine "Politik der offenen Türen". Eine Mitgliedschaft sei offen für "jeden anderen europäischen Staat", der in der Lage sei, "die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern und zur Sicherheit des nordatlantischen Gebiets beizutragen". Wer dazugehören will, muss mehrere Bedingungen erfüllen: etwa eine funktionierende Demokratie und Marktwirtschaft sein, Minderheiten fair behandeln, sich für friedliche Lösungen von Konflikten einsetzen oder über ein Militär verfügen, das einer zivilen und demokratischen Kontrolle unterliegt.

Mehrstufiger Prozess

Und dann sind da noch die Militärausgaben. Das Nato-Ziel lautet: Jedes Mitglied soll zwei Prozent des BIP in die Armee stecken. Auch die bestehenden Mitglieder sind hier aber säumig. Bis vor vier Jahren lag Österreichs Verteidigungsetat stets weit unter einem Prozent des BIP. Bis 2028 soll das Volumen auf 1,5 Prozent angehoben werden. Das ist aber jährlich immer noch rund zwei Milliarden vom Nato-Ziel entfernt.

Einem etwaigen Beitritt gehen Verhandlungen und ein mehrstufiger diplomatischer Prozess voraus. Bei Tschechien, Ungarn und Polen dauerte der Prozess zwei Jahre, Montenegro musste über acht Jahre warten. Bosnien ist seit 2009 in der Warteschleife. Wie aktuell der Ukraine wurde auch Georgien – schon vor 15 Jahren – eine Mitgliedschaft nur vage in Aussicht gestellt. Das Zögern hat mit russischem Einfluss in Georgien zu tun, aber auch mit einem Nato-Grundsatz: Ein Land, das sich in einem militärischen Konflikt mit einem anderen befindet oder das in Teilen von einem anderen Land besetzt ist, gilt als nicht beitrittsfähig. (Anna Giulia Fink, Thomas Mayer, Martin Tschiderer, 22.5.2024)