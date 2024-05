Mary-Belle Kirschner, besser bekannt als die Internetpersönlichkeit "Belle Delphine", ist um 90.000 Dollar (etwa 82.000 Euro) reicher. Denn Paypal hat ihr nun diesen Batzen Geld überwiesen. So wirklich glücklich ist sie darüber aber nicht. Denn es ist Geld, auf das sie ziemlich lange warten musste.

Die Vorgeschichte ist ein Selbstvermarktungs-Stunt aus dem Jahr 2019. Da bot die damals aufstrebende Streamerin an, ihr "Gamergirl-Badewasser" abzufüllen und online zu verkaufen. Nicht ganz überraschend sorgte die Aktion für angeregte Diskussionen, zumal sie für ein Glas der besagten Flüssigkeit 35 Dollar von ihrer US-Kundschaft verlangte. Nach drei Tagen war der Bestand ausverkauft, dennoch machte sie damals damit einen Verlust, dokumentiert sie nun auf X (vormals Twitter).

X/Belle Delphine

Strafen und Kontosperrung

Denn für jeden einzelnen Verkauf verrechnete Paypal eine Strafe in der Höhe von 2500 Dollar gemäß seinen Richtlinien. In weiterer Folge sperrte der Dienst ihr Konto. Zudem habe sie damals selber elf Dollar Porto pro Sendung bezahlt und sämtliche Bestellungen selbst abgefüllt und eingepackt. Paypals Richtlinien bezüglich sexueller Inhalte erlauben prinzipiell den Verkauf physischer Güter, allerdings nur, wenn beide Transaktionsteilnehmer eine Adresse in den USA haben. Kirschner selbst lebt allerdings in Großbritannien.

Wie der Gesamtbetrag sich zusammensetzt, ist nicht ganz klar. Im Podcast mit Louis Theroux erklärte Kirschner im Februar, dass sie 600 Gefäße mit Badewasser verkauft habe, was ihr rechnerisch einen Umsatz von 21.000 Dollar (circa 19.300 Euro) beschert haben müsste. Ihr monatliches Einkommen soll sich auf rund eine Million britische Pfund (rund 1,17 Millionen Euro) belaufen. Das Einkommen erzielt sie ihrer Schilderung nach vor allem über die Plattform Onlyfans, darunter eine Gefolgschaft von 50 bis 100 an besonders großzügigen Fans.

Paypal nahm Regelung zurück

Gegenüber Business Insider will Paypal nicht auf Einzelfälle eingehen. Der Zahlungsdienstleister erklärt aber, dass man die Strafregelung bereits vor einem Jahr abgeschafft habe. Ihr Geld habe sie aber erst erhalten, nachdem sie Anfang des Monats öffentlich vor ihren zwei Millionen X-Followern darüber gepostet habe.

X/Belle Delphine

"Das ist so mies, denn was machen all die normalen Nicht-Social-Media-Nutzer in so einer Situation? Ich bin nach Protokoll vorgegangen, wurde dauernd abgewimmelt und habe schließlich aufgegeben", erklärte sie gegenüber Business Insider. Paypal habe ihr damals nicht einmal verraten, welche Regel sie überhaupt gebrochen habe. Unter ihrem Posting finden sich Postings einiger anderer Nutzer, die ebenfalls angeben, von Paypal um ihr verdientes Geld gebracht worden zu sein. (red, 21.5.2024)