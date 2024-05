In Wien gibt es rund 5000 Bienenstöcke. Auch Wildbienen werden umsorgt. IMAGO/photo2000

Ja, sicher, vieles ist aus den Fugen, und vieles scheint aus den Fugen zu geraten. Ob Klimakrise oder Wetterkapriolen, politische Unwägbarkeiten oder Anfeindungen, ob Unverständnis oder fortschreitender Anstandsverlust: alles sehr anstrengend.

Umso inniglicher sei zwischendurch ein Blick aufs Nette empfohlen, den Lichtblick des Tages gewissermaßen.

In Wien zum Beispiel. Wo jetzt, ja, sicher, auch nicht alles Wonnewaschtrog ist, wo es aber sehr sympathische Ansätze gibt. Bei den Bienen zum Beispiel. Derer gibt es in der Bundeshauptstadt sehr viele: In rund 5000 Bienenstöcken leben laut Stadt-Wien-Homepage um die 200 Millionen Bienen, und immerhin sind in der Stadt um die 700 Imkerinnen und Imker aktiv. Zu den Bienen kommen aber noch rund 550 Wildbienenarten dazu, wie ORF.at am Montag, dem Weltbienentag, berichtete.

Und weil die Wildbienchen in ihrer Existenz bedroht sind, passt man in Wien besonders auf sie auf. Etwa indem die Stadt in ihren Parks und auf ihren Rasenflächen schmackhafte (für die Bienen nämlich) Blumenwiesen stehen lässt. Und Ende Mai werden diverse Kräuterkistln an die p. t. Stadtbewohner verschenkt, auch als Futter für den Erhalt der Wildbienen-Artenvielfalt.

Allein ihre Namen! Bedornte Schneckenhausbiene, Efeu-Seidenbiene, Frühlings-Pelzbiene, Dunkelfransige Hosenbiene oder Fuchsrote Lockensandbiene: ein Gedicht! (Renate Graber, 21.5.2024)