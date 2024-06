Im Gastblog diskutiert die Sprachwissenschafterin Irmtraud Kaiser die Rolle von Dialekt und Standardsprache beim Spracherwerb von Kindern.

"Also WIR legen ja immer sehr viel Wert auf ein gepflegtes Deutsch mit unseren Kindern!" – Diese etwas spitze Bemerkung einer anderen Mutter musste sich einmal eine befreundete promovierte Germanistin (!) aus Vorarlberg im Familienurlaub in Kärnten gefallen lassen. Denn meine Vorarlberger Kollegin hat – selbstverständlich – Dialekt mit ihren Kindern gesprochen, wie es in Vorarlberg eben völlig normal ist.

In anderen österreichischen Bundesländern ist die Sprachwahl mit Kindern hingegen oftmals keine so klare Sache. Während sich die Erwachsenen unter sich frei von der Leber weg im Dialekt unterhalten, wird nicht selten im Gespräch mit den Kindern in die standardnahe Umgangssprache gewechselt. Nicht immer glückt das und des Öfteren kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Erwachsenen sprachlich dabei ganz schön verbiegen. Doch warum reden viele Erwachsene dann nicht auch mit Kindern einfach so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist?

Mit Sicherheit haben die Erwachsenen nur die besten Absichten und wollen die Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen. Sehen wir uns in diesem Zusammenhang einmal an, was Kinder im Rahmen des Spracherwerbs (in Österreich) überhaupt alles lernen müssen.

Was Kinder sprachlich alles lernen müssen

Der Spracherwerb eines Kindes umfasst sehr viele Teilbereiche: Das Kind muss in einem jahrelangen Prozess die Laute, Wörter und Satzstrukturen der eigenen Muttersprache und eventuell noch einer anderen Sprache lernen. Damit ist aber noch lange nicht alles geschafft: Gerade im österreichischen Kontext gehört es häufig auch dazu, mit den Sprachvarietäten Dialekt, Standardsprache und (regionale) Umgangssprache zurechtzukommen. Diese "innere Mehrsprachigkeit" ist für viele schlicht eine Notwendigkeit, um sich in allen Situationen verständlich machen zu können oder andere zu verstehen.

Aber Sprache hat neben der Informationsvermittlung noch weitere – soziale – Funktionen: Wenn ich mich meinem sprachlichen Gegenüber zumindest ein wenig anpasse, kommt das meist gut an. Mit Dialekt oder Standardsprache kann ich außerdem meine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe beziehungsweise zu einer bestimmten Region ausdrücken. Die Wahl der Sprachvarietät ist aber auch mit bestimmten Bewertungen und Klischees verbunden: So ist nachgewiesen, dass in den Ohren der Zuhörer:innen Dialekt-Sprechen oft mit Eigenschaften wie "schlampig", "bäuerlich", "ungebildet" oder "grob" verbunden wird und Standard-Sprechen umgekehrt mit den Merkmalen "gebildet", "intelligent" und "ordentlich". Gleichzeitig klingt der Dialekt für viele sympathischer und humorvoller als Standardsprache. Ob wir wollen oder nicht, unsere Sprachwahl beeinflusst also, wie wir ‒ bewusst oder unbewusst ‒ wahrgenommen werden.

Diejenigen Kinder, die besser zwischen den Varietäten unterscheiden und wechseln können, sind dabei häufig jene, die mit Dialekt aufwachsen und denen sehr viel vorgelesen wird. https://www.istockphoto.com/de/portfolio/AndreaObzerova

Das alles lernen Kinder erst. Bis vor kurzem war über diesen Lernprozess erstaunlich wenig bekannt. Heute weiß man, dass schon die allermeisten Kindergartenkinder zu einem gewissen Grad ihr Sprachverhalten an die Gesprächspartner:innen anpassen. Das heißt, sie benutzen weniger Dialektwörter und mehr standarddeutsche Wörter mit einer standardsprechenden als mit einer dialektsprechenden Person und umgekehrt. Besonders interessant ist, dass dialektsprechende Kinder in Rollenspielen (zum Beispiel Einkaufen spielen) häufig auf Standarddeutsch umschalten – sie verwenden die Standardsprache also, um zu markieren, dass sie jetzt nicht als sie selbst sprechen.

Dabei fällt es den Kindern zunächst gar nicht unbedingt leicht, in allen Fällen zwischen Dialekt und Standardsprache zu unterscheiden. Die sprachliche Anpassung an das Gegenüber dürfte also zu einem guten Teil quasi automatisch passieren. Aber mit den ersten beiden Schuljahren findet hier – und das hängt vermutlich mit dem Schriftspracherwerb zusammen – ein enormer Entwicklungsschub statt. Kinder können immer besser zwischen Dialekt und Standarddeutsch unterscheiden und sie wissen immer besser über die beiden Varietäten Bescheid: Die sogenannte Sprachbewusstheit der Kinder wächst in diesem Alter geradezu sprunghaft an. Was auffällt: Gleichzeitig kommen in diesem Alter immer häufiger stereotype Bewertungen zur Sprache, wie "Dialekt ist schlampige Sprache" und "Hochdeutsch ist Schönsprechen". Und in Gesprächen mit den Kindern kommt auch zutage, dass die Standardsprache für sie besonders in der Schule mit Zwang, Bewertung und Anstrengung verbunden ist. Woher das wohl kommt?? (siehe dazu auch "Schön sprechen").

Während viele Kinder also schon früh ein gut ausgebautes Variationsrepertoire zur Verfügung haben, gibt es aber natürlich auch einige Kinder, die in allen Situationen standhaft beim Dialekt bleiben, oder Kinder, die relativ unsystematisch mischen. Diejenigen Kinder, die besser zwischen den Varietäten unterscheiden und wechseln können, sind dabei häufig jene, die mit Dialekt aufwachsen und denen sehr viel vorgelesen wird. Sie haben offenbar ein vielfältiges Sprachangebot und gute Vorbilder für gelebte "innere Mehrsprachigkeit".

Bringt Dialekt Vor- oder Nachteile?

Viele Eltern und auch Pädagog:innen scheuen sich allerdings, mit Kindern Dialekt zu sprechen, weil sie befürchten, den Kindern damit (schulische) Nachteile zu bereiten. Ein Großteil dieser Ängste geht wohl auf die sogenannte Sprachbarrierendiskussion aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zurück. Damals wurde (vor allem in Deutschland) heiß darüber diskutiert, ob Dialekt eine "Sprachbarriere" darstellt, und man versuchte, in Forschungen Antworten zu bekommen.

Manche dieser Studien zeigten vermeintlich, dass dialektsprechende Kinder Nachteile in der Schule – und zwar im Fach Deutsch, aber auch in anderen Fächern – hätten. Tatsächlich aber waren die Ergebnisse keineswegs eindeutig. Denn wenn Dialekt­sprecher:innen schlechtere Noten bekommen, können die Gründe ganz unterschiedlich gelagert sein: Dialekt­sprecher:innen sind möglicherweise gehemmter, sich vor der Klasse mündlich zu äußern (wenn sie gedrängt werden, in Standardsprache zu sprechen), sie könnten von Lehrer:innen als weniger kompetent wahr­genommen werden oder sie bringen tat­sächlich schwächere Leistungen im Fach, was jedoch möglicherweise nicht mit dem Dialekt­sprechen per se, sondern mit anderen Faktoren zusammenhängt (zum Beispiel einem generell bildungsfernen Elternhaus). Andere Studien dieser Jahre (wir sprechen von den 1960er- bis 1980er-Jahren) zeigten wiederum keinerlei Nachteile von Dialektsprecher:innen auf. Wenn überhaupt, so konnten insgesamt Nachteile hauptsächlich für jene Schüler:innen gezeigt werden, die NUR Dialekt konnten. Doch das gibt es heute ohnehin immer seltener ‒ alle Kinder kommen heutzutage bereits vor der Einschulung zumindest über die Medien und den Kindergarten in Kontakt mit der Standardsprache. Man darf auch nicht übersehen, dass der Erwerb der Schriftsprache für alle Kinder eine enorme Aufgabe ist, auch jene, die im Elternhaus mit standardnaher Sprache aufwachsen. So manche Fehler zu Beginn des Schriftspracherwerbs machen Standardsprecher:innen genauso: Wenn das Kind zum Beispiel "Mutta" statt "Mutter" schreibt, dann hat das nichts mit dem Dialekt zu tun, denn auch in der Standardsprache wird die Endung so ausgesprochen (siehe dazu auch "Warum wir nicht so schreiben, wie wir sprechen"). Auch der Erwerb der Fälle (Dativ und Akkusativ) stellt viele Kinder – unabhängig vom sprachlichen Hintergrund – vor Herausforderungen.

Tatsächlich zeigen neuere Studien sogar Vorteile von "innerer Mehrsprachigkeit", die über das Offensichtliche – die größere kommunikative Bandbreite – hinausgehen: Menschen, die Dialekt UND Standardsprache können, entwickeln zum Beispiel eine stärkere Sprachbewusstheit und sprachliche Flexibilität und haben offenbar Vorteile beim Verstehen von (nah verwandten) Fremdsprachen und von anderen regionalen Akzenten. Förderlich ist es in dem Zusammenhang, wenn Kinder möglichst früh die Varietäten ihrer Umgebung klar trennen und zuordnen können: So weisen Kinder in der Deutschschweiz, wo praktisch jedes Kind Dialekt spricht, Dialekt und Standardsprache aber ganz klar getrennt werden, in einem jüngeren überregionalen Vergleich die besten Rechtschreibleistungen auf. Das tägliche Jonglieren mit mehreren Sprachvarietäten könnte sogar einen kognitiven Nutzen haben: Es trainiert offenbar die sogenannte exekutive Kontrolle, die kognitive Fähigkeit, Irrelevantes auszublenden und zwischen Aufgaben hin und her zu wechseln. Ganz ähnliche Vorteile wurden übrigens auch für mehrsprachige Menschen belegt.

Mit handfesten sprachlichen oder kognitiven Nachteilen kann die Ablehnung von Dialekt im Zusammenhang mit Kindererziehung also nicht begründet werden. Sie hängt wohl vielmehr mit der schlechten Nachrede des Dialekts zusammen. Wir Erwachsenen sollten uns deshalb wohl fragen, ob wir diese wirklich immer noch an unsere Kinder weitergeben wollen und ob es nicht Zeit wäre für einen vorurteilsfreien Umgang mit sprachlicher Vielfalt. (Irmtraud Kaiser, 6.6.2024)