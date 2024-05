Eine Recherche in österreichischen Supermärkten: Welches Vanilleeis ist das beste? Getty Images/iStockphoto

Zwar haben Eissalons bei der Qualität aufgrund der Frische die Nase vorn, dennoch wird in Österreich Eis am häufigsten im Supermarkt gekauft. Deshalb hat sich das Gourmetmagazin Gault-Millau auf die Suche nach dem besten Speiseeis aus den Kühlregalen gemacht. Für eine faire Vergleichbarkeit wurde nur Vanilleeis gewählt, die laut Gault-Millau beliebteste Sorte der Österreicherinnen und Österreicher. Weil: Es eignet sich am besten als Basis für diverse Eiskreationen – vom Eiskaffee bis hin zur Heißen Liebe.

Laut Gault-Millau gibt es kaum Produkte, die zur Gänze mit echter Vanille aromatisiert werden, daher lohne es sich, die Zutatenliste genau zu lesen: Wenn bloß "Vanille" oder "Vanilleschoten" angegeben wird, sei das positiv zu bewerten. Häufig wird der Terminus "natürliches (Bourbon-)Vanillearoma" verwendet. Dabei müssen die Aromen zu mindestens 95 Prozent tatsächlich aus der Vanillepflanze gewonnen werden. Skepsis sei bei den Bezeichnungen "naturidentisches Aroma" oder "mit Vanillegeschmack" angebracht. Hier kommt das Aroma meist aus dem Labor.

Künstlich herbeigeführt

Dass Vanilleeis gelb ist, daran hat man sich schon gewöhnt. Wie kommt die Farbe aber zustande? Denn wenn man nur die Hauptzutaten – Milch und Vanille – hernimmt, müsste es eigentlich fast weiß sein. Dazu heißt es beim Magazin: Jede dünklere Note werde künstlich herbeigeführt, mit Karotin, Lebensmittelfarbe oder im besten Fall mit Eidotter. Bei schwarzen Pünktchen im Eis handle es sich zudem nicht automatisch um frisches Mark der Vanilleschote, meist werde hier die ganze Schote samt geschmacksarmer Schale gemahlen.

Ein Hauptaugenmerk der Jury, bestehend aus acht Personen, darunter Gault-Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe, Konditormeister Leo Forsthofer und Sensorikerin Romana Fertl, lag auf der Cremigkeit: Das Eis kommt aus der Tiefkühltruhe und sollte sofort genussbereit sein, daher wird viel Luft eingearbeitet. Wenn der Wasseranteil zu hoch ist, bilden sich Eiskristalle, was Abzüge gibt.

Am stärksten gewichtet wurde der Geschmack. Vanilleeis müsse nicht "laut" sein, angenehme Vanille- und Milcharomatik sei ideal, so die Testerinnen und Tester. Fettige, nussige oder fruchtige Noten hätten im Vanilleeis nichts verloren. Bei veganem Vanilleeis wird anstatt der Kuhmilch meist Kokosmilch verwendet, das macht sich der Jury zufolge leider auch geschmacklich bemerkbar. Daher hat es kein veganes Eis in die Top Ten geschafft. (red, 22.5.2024)

Die Top Ten bei Vanilleeis aus dem Supermarkt:

1. Bourbon Vanilleeis MEGA, Penny (2,39 Euro pro kg)

2. Denree Bio Vanilleeis, Denn's (14,95 Euro/kg)

3. Selection Bourbon Vanilleeis Mucci, Hofer (2,39 Euro/kg)

4. Madagascan Vanilla Ice Cream von Marks & Spencer, gurkerl.at (27,37 Euro/kg)

5. Johanna Maier Bourbon Vanilleeis, Spar (16,63 Euro/kg)

6. Bourbon Vanilleeis Bon Gelati, Lidl (3,98 Euro/kg)

7. Ja! Natürlich Bio Vanilleeis, Billa (16,15 Euro/kg)

8. Clever Bourbon Vanilleeis, Billa (2,39 Euro/kg)

9. Spar Vanilleeis laktosefrei, Spar (7,98 Euro/kg)

10. Zurück zum Ursprung Vanille Milch Eis, Hofer (10,53 Euro/kg)