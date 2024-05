19.40 REPORTAGE

Re: Im Job mit 70 Immer mehr Menschen können oder wollen sich im Alter nicht zur Ruhe setzen. Bei manchen reicht die Pension nicht, andere sehnen sich nach einer Aufgabe und festen Strukturen. Wolfgang Nötzold und Cornelia Sperling haben den Verein Mäuse für Ältere gegründet, mit einem Jobportal für arbeitswillige Rentnerinnen und Rentner. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Streik (En guerre, F 2018, Stéphane Brizé) Als der Mutterkonzern eines französischen Autozulieferers beschließt, eine Fabrik zu schließen, bricht ein erbitterter Arbeitskampf aus. Mittendrin findet sich der erfahrene Gewerkschafter Laurent Amédéo (Vincent Lindon) wider. Stéphane Brizé knüpft mit seinem bisweilen geradezu dokumentarisch anmutenden Film an das ebenfalls mit Lindon in der Hauptrolle gedrehte Sozialdrama Der Wert des Menschen an. Bis 22.05, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Mythos Ungesund – Die Fortsetzung Was hat es mit Erkältungen auf sich, was stoppt das Wachstum, und ist Schwitzen wirklich so gesund? In der zweiten Dok 1-Folge von Mythos Ungesund nimmt Hanno Settele erneut manch medizinischen Irrglauben unter die Lupe. Gleich im Anschluss sind die Doku Auf der Suche nach dem guten Fett (21.05) und die erste Folge von Mythos Ungesund (22.00) zu sehen. Bis 21.05, ORF 1

22.30 EU-WAHL 24

Fokus Europa: EU als Wirtschaftsraum Themen sind das Erfolgsmodell Euro, die Standortsicherung mit Corona-Hilfen und Bauernproteste gegen die EU-Agrarpolitik. Im Studio zu Gast ist Europaexperte Paul Lendvai.

Bis 23.00, ORF 2

23.50 DRAMA

Für immer und ewig (Serre moi fort, F/D 2021, Mathieu Amalric) Clarisse (Vicky Krieps) verlässt eines Tages ihren Mann Marc und die beiden gemeinsamen Kinder. Während sie in eine neue Stadt zieht und der Sohn weiter auf seine Mutter wartet, scheint die Realität immer mehr mit Fantasie und Erinnerungen zu verschwimmen. In seiner bisher besten Regiearbeit erzählt Mathieu Amalric auf kluge und vielschichtige Weise von Verlust­erfahrungen. Bis 1.20, Arte

Unterwegs im Auto ihres Mannes: Vicky Krieps in "Für immer und ewig", Arte, 23.50 Uhr. Foto: Les Films du Poisson/2020