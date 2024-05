Kanada hat sich vom Schock gegen Österreich, als sie nach 6:1-Führung erst 7:6 in der Overtime gewannen, gut erholt. EPA/MARTIN DIVISEK

Prag – Kanada hat sich den Gruppensieg bei der Eishockey-Weltmeisterschaft durch einen Erfolg über Gastgeber Tschechien gesichert. Die Ahornblätter gewannen am Dienstag in Prag ihr letztes Gruppenspiel in Pool A gegen das tschechische Team mit 4:3 nach Verlängerung und treffen nun im Viertelfinale auf die Slowakei. Tschechien ist Zweiter, muss aber noch abwarten, wie die Abendpartie zwischen Finnland und der Schweiz ausgeht.

Der Gastgeber holte gegen die Kanadier in den letzten vier Minuten einen 1:3-Rückstand auf. In der vierten Minute der Verlängerung ließ aber Dylan Cozens von den Buffalo Sabres in Unterzahl die Nordamerikaner jubeln. Kanada bleibt damit ohne Niederlage. Die Tschechen dürfen sich unterdessen über weitere NHL-Verstärkung freuen. David Pastrnak und Pavel Zacha von den Boston Bruins reisen nach dem Play-off-Aus ihres Klubs zum Viertelfinale an.

In Gruppe B sicherten sich die USA Rang zwei mit einem 6:3-Sieg über Lettland. Die Balten verpassten damit den Aufstieg in die Runde der letzten acht, während die Slowaken noch vor ihrem Abschlussspiel gegen Schweden in Ostrava fix weiter sind. In den Mittagsspielen hatte das österreichische Team eine etwas überraschende 2:4-Niederlage gegen Absteiger Großbritannien kassiert und damit die kleine Chance aufs Viertelfinale vergeben. Deutschland besiegte Frankreich 6:3 und ist damit in Gruppe B Dritter. (APA, 21.5.2024)

Ergebnisse der Eishockey-WM vom Dienstag:

Gruppe A:

Kanada - Tschechien 4:3 n.V. (0:0,0:0,3:3;1:0)

Österreich - Großbritannien 2:4 (0:0,1:1,1:3)

Finnland - Schweiz 20.20 Uhr

Gruppe B:

Frankreich - Deutschland 3:6 (1:1,2:3,0:2)

Lettland - USA 3:6 (0:2,1:1,2:3)

Schweden - Slowakei 20.20 Uhr