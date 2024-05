Waidhofen an der Thaya – Starkregen hat am Dienstagnachmittag im Bezirk Waidhofen an der Thaya zu überfluteten Kellern und vermurten Straßen geführt. In mehreren Gemeinden standen 128 Feuerwehrmitglieder bei Auspump-, Reinigungs- und Sicherungsarbeiten im Einsatz, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya in der Nacht auf Mittwoch mit. Der Schwerpunkt der Einsätze lag demnach in den Gemeinden Dietmanns und Groß Siegharts.

Die Kellergasse in Dietmanns wurde rund 30 Centimeter überflutet. Der mitgerissene Schlamm verstopfte die Kanalisation, berichtete die Feuerwehr. In Groß Siegharts kam es im Stadtgebiet zu Überflutungen. Wasser drang etwa in die Tiefgarage am Hauptplatz ein und drohte die abgestellten Fahrzeuge zu beschädigen. Mehrere Straßenzüge standen unter Wasser, ebenso wie der Ausbildungsplatz des örtlichen Hundesportvereins. Auch in einem Mehrparteienhaus und in einem Bekleidungsgeschäft drang Wasser ein und musste abgepumpt werden.

128 Feuerwehrmitglieder standen aufgrund der Überflutungen in der Nacht auf Mittwoch bei Auspump-, Reinigungs- und Sicherungsarbeiten im Einsatz. APA/GEORG HOCHMUTH

Wassereintritt in Garage

Erste Notrufe hatten die Feuerwehr gegen 17:30 Uhr erreicht. In Ulrichschlag und Lichtenberg flossen die Wassermassen von den Äckern und Wiesen in die Ortschaften und überfluteten einige Keller. Auch in der Bezirkshauptstadt selbst führten die enormen Niederschläge zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Bei einem Geschäft kam Wasser durch das Dach. Im Stadtgebiet drückten die Wassermassen einige Kanaldeckel auf und mussten von den Feuerwehrleuten wieder befestigt werden. Am Abend kam es im nördlichen Stadtteil erneut zu einem Wassereintritt in eine Garage.

Insgesamt standen elf Feuerwehren in den Gemeinden Waidhofen an der Thaya, Windigsteig, Dietmanns und Groß Siegharts im Einsatz. (APA, 22.5.2024)