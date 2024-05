gegen Serbien und die Schweiz Rangnick präsentierte ÖFB-Kader für Testspiele

Alexander Schlager steht nicht im Großkader für die Testspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am 4. Juni in Wien gegen Serbien und am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz. Der Salzburg-Keeper, zuletzt Einsergoalie der ÖFB-Auswahl, schaffte es nach seiner Anfang Mai erlittenen Knieverletzung nicht in das 29-Mann-Aufgebot, das auch maßgeblich für die Erstellung des bis 7. Juni zu nominierenden 26-köpfigen Kaders für die EM ist