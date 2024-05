In der Serie, die am Mittwoch startet, erhalten Soldaten "Einblicke in die Taktiken und die Bewaffnung des Jagdkommandos"

Wien – Das Jagdkommando, eine Spezialeinsatzkraft des Bundesheers, ist Teil der Dokuserie Toughest Forces on Earth auf Netflix. In der Serie, die am Mittwoch startet, erhalten Soldaten "Einblicke in die Taktiken und die Bewaffnung des Jagdkommandos", verspricht das Bundesheer in einer Aussendung.

"Das Jagdkommando zählt zu den Besten der Besten – das sieht man auch in der neuen Netflix-Serie. Umso mehr freut es mich, dass ihr Ausbildungsstand und Einsatzniveau durch die Serie weltweit anerkannt werden. Wie der Name der Serie, Toughest Forces on Earth, schon sagt, spielt das Jagdkommando in der obersten Liga mit", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. "Drei abenteuerlustige Veteranen trainieren an der Seite von Elite-Militäreinheiten", beschreibt Netflix die Produktion in seiner Ankündigung. (red, 22.5.2024)