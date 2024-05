Ich habe durch das Aufwachsen in der Gastronomie/Hotellerie ein sehr schlechtes Gefühl für eigene Bedürfnisse und Grenzen und eine lange Liste an Übergriffs- und Gewalterfahrungen aus dieser Zeit. Ich habe kein privates Familienleben erlebt und Leute haben mich schon als Kind nicht als zu den anderen Kindern im Dorf (extrem ländlich) zugehörig gesehen. Manchmal, weil sie annahmen ich würde mich als "etwas Besseres fühlen" (Annahme: der Wirt hätte so viel Geld) oder manchmal damit ich "die anderen Kinder nicht verderbe", weil ich schon mit neun Jahren geraucht und getrunken habe beziehungsweise Zugang zu den Geheimnissen der ganzen Leute und vor allem Väter im Dorf hatte.

Ich habe eine Art "extrovertierte Persona" entwickelt um damals gut durchzukommen, die wenig mit mir als authentische Person zu tun hat. Ich habe einige andere ehemalige Gasthauskinder kennengelernt, die sehr ähnliche Themen haben. In meiner Psychotherapie kam schon beim Kennenlerngespräch die "wissende" Anmerkung des Therapeuten "Ahhh, ein Gasthauskind", die mich sehr überrascht hat – und ich frage mich, ob nicht doch einige Leute hier im Forum davon profitieren könnten, darüber zu schreiben und vielleicht Gemeinsamkeiten mit anderen zu erfahren. Ich hätte ein großes Bedürfnis, andere zu treffen, die verstehen was so Erfahrungen mit einem machen.