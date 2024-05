Wenn der Tag mit einem unerwarteten Geldversprechen im Maileingang landet, dann ist bei vielen der erste Gedanke wohl: Ist das ein Betrugsversuch? Doch nein, was da am Mittwochfrüh bei vielen in Österreich eingetrudelt ist, kommt zwar überraschend, ist aber tatsächlich echt: Netflix zahlt zahlreichen seiner Kundinnen und Kunden Geld zurück – wenn auch natürlich nicht ganz freiwillig.

Geld zurück

Zwischen 20 und 30 Euro erhalten all jene, die von den Preiserhöhungen des Streaminganbieters im Jahr 2019 und 2020 betroffen waren. Diese sei in der Form nicht rechtmäßig gewesen, hatte die Österreichische Bundesarbeitskammer attestiert, die jetzige Zahlung bringt einen Vergleich. Dass das Ganze echt ist, bestätigt nicht nur Netflix auf seiner eigenen Webseite, auch die Arbeiterkammer stimmt öffentlich zu – nicht nur via soziale Medien, sondern auch auf der eigenen Seite.

Eine überraschende, in dem Fall aber tatsächlich echte Mail von Netflix STANDARD

Alle Personen, die davon profitieren, sollten bereits eine entsprechende Mail erhalten haben. Bis zum 14. August 2024 gilt es nun das Rückerstattungsformular auszufüllen, innerhalb von 30 Tagen nach diesem Termin soll dann das Geld auf dem eigenen Konto landen. Damit einher geht ein Verzicht auf weitere Rechtsansprüche in dieser Causa. Zum Beleg wird dann eine Bearbeitungsnummer per Mail geschickt, eine Bankverbindung für die Überweisung des Betrags muss ebenfalls angegeben werden.

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zum Ablauf, und wer überhaupt berechtigt ist, gibt es auf einer eigenen Webseite zum Vergleich. Dort wird aber noch einmal betont, dass alle, die einen entsprechenden Anspruch haben, ohnehin kontaktiert werden. Ist das nicht der Fall, kann man natürlich trotzdem versuchen direkt Kontakt aufzunehmen. (apo, 22.5.2024)