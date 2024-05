Vor allem der weltweite Mangel an Arbeitskräften macht Investments in KI attraktiv. Midjourney/Benjamin Brandtner

Künstliche Intelligenz ist einer Studie zufolge das beliebteste Anlagethema reicher Familien. In den nächsten zwei bis drei Jahren wollten über drei Viertel in den Bereich investieren, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Vermögensverwalters UBS bei 320 Family Offices rund um den Globus hieß. Danach folgten Gesundheitstechnologie sowie Automation und Robotik. Diese Themen hätten einen gemeinsamen Nenner, erklärte UBS-Anlageexperte Maximilian Kunkel: "Die Welt hat einen Mangel an Arbeitskräften, und deshalb investieren die Unternehmen in diese disruptiven Bereiche."

Die vor allem von US-Technologiefirmen vorangetriebenen Fortschritte in der künstlichen Intelligenz steigerten die Attraktivität Nordamerikas als Anlageregion weiter, so die Studie. Bereits jetzt hätten Family Offices die Hälfte ihrer Gesamtvermögen in Nordamerika investiert, gefolgt von 27 Prozent in Westeuropa und neun Prozent in der Region Asien-Pazifik ohne China. In den kommenden fünf Jahren wollten 38 Prozent der Befragten ihre Investitionen in Nordamerika erhöhen, 35 Prozent in Asien-Pazifik. (Reuters, 22.5.2024)